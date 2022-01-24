Какая группа крови чаще всего встречается у алкоголиков

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Светлана Шкурупий
Алкоголизм
— прогрессирующее, опасное заболевание, которое разрушает все сферы
человеческой жизни. И как выяснили специалисты, алкогольная зависимость может
быть связана с группой крови.
Люди, с какой группой крови склонны к алкоголизму (фото из открытых источников)
Американские
ученые провели множество исследований и выяснили, носители какой группы крови
больше подвержены алкогольной зависимости. В фокус-группе оказались жители США и Японии,
все они испытывали проблемы с алкоголем. Специалисты изучили их медицинские
карты, результаты анализов, личные истории и пришли к выводу, что шанс
приобрести со временем опасную привычку повышен у людей со второй группой
крови.
А
вот носители первой группы, согласно информации исследователей, имеют к заболеванию
"врожденный иммунитет", поэтому среди них маленький процент
алкоголиков.
Анализируя
данные, эксперты также попытались выяснить, что заставляет обладать второй
группы крови поддаваться страсти к спиртным напиткам. По их мнению, все дело в
специфической работе надпочечников, которые способствуют возникновению дефицита
глюкозы в крови. В результате этого, организм как будто заставляет человека
употреблять алкоголь, как компенсацию за недополученную глюкозу.
Но
толчком к появлению вредной привычки могут быть частые стрессовые ситуации и
другие жизненные проблемы, с которыми некоторым людям бывает сложно справиться,
поэтому они начинают употреблять алкоголь, чтобы не думать об этом и просто
"забыться".
Ученые
советуют тем, кто испытывает трудности с алкоголем, попытаться обмануть
организм и вместо крепких напитков употреблять красное вино. Но в умеренном
количестве.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как правильно совмещать алкоголь и еду, чтобы не толстеть.
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