Какая группа крови чаще всего встречается у алкоголиков

Алкоголизм — прогрессирующее, опасное заболевание, которое разрушает все сферы человеческой жизни. И как выяснили специалисты, алкогольная зависимость может быть связана с группой крови.

Люди, с какой группой крови склонны к алкоголизму (фото из открытых источников)

Американские ученые провели множество исследований и выяснили, носители какой группы крови больше подвержены алкогольной зависимости. В фокус-группе оказались жители США и Японии, все они испытывали проблемы с алкоголем. Специалисты изучили их медицинские карты, результаты анализов, личные истории и пришли к выводу, что шанс приобрести со временем опасную привычку повышен у людей со второй группой крови.

А вот носители первой группы, согласно информации исследователей, имеют к заболеванию "врожденный иммунитет", поэтому среди них маленький процент алкоголиков.

Анализируя данные, эксперты также попытались выяснить, что заставляет обладать второй группы крови поддаваться страсти к спиртным напиткам. По их мнению, все дело в специфической работе надпочечников, которые способствуют возникновению дефицита глюкозы в крови. В результате этого, организм как будто заставляет человека употреблять алкоголь, как компенсацию за недополученную глюкозу.

Но толчком к появлению вредной привычки могут быть частые стрессовые ситуации и другие жизненные проблемы, с которыми некоторым людям бывает сложно справиться, поэтому они начинают употреблять алкоголь, чтобы не думать об этом и просто "забыться".

Ученые советуют тем, кто испытывает трудности с алкоголем, попытаться обмануть организм и вместо крепких напитков употреблять красное вино. Но в умеренном количестве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно совмещать алкоголь и еду, чтобы не толстеть.

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