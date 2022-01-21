Как правильно совмещать алкоголь и еду, чтобы не толстеть

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Светлана Шкурупий
Врачи
не рекомендуют употреблять алкоголь, потому что он вредит организму, в
частности нарушает работу пищеварительной системы, способствуя откладыванию
жиров в самых уязвимых местах. Австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо рассказала,
как совмещать алкоголь и еду, чтобы не поправляться.
Как совмещать алкоголь и еду, чтобы не толстеть (фото из открытых источников)
Коктейли и сладкие
напитки
По
словам специалиста, самыми опасными для фигуры являются различные коктейли и
другие напитки, в составе которых есть газировка и сладкие сиропы. Например, "Джин-тоник",
в нем по подсчетам около 183 килокалории.
Вино и шампанское
Эксперт
говорит, что, выбирая между этими напитками, предпочтение стоит отдать сухому
шампанскому, потому что он менее калориен. В одном бокале содержится всего 77
килокалорий, что по сравнению с бокалом красного вида, довольно мало.
Апероль и текила
Диетолог
подсказала, что самым низкокалорийным спиртным напитком является текила, в одной
рюмке содержится всего 60 килокалорий, поэтому она в умеренных дозах отлично
подходит тем, кто думает о своей фигуре. Также можно выпить немного Апероля —
он более низкокалорийная альтернатива вину.
Чтобы
пить спиртные напитки и то поправляться, достаточно придерживаться нескольких
правил:
-
В день выпивайте не более 2-3 доз напитков, а вот в неделю вы должны отдыхать
от алкоголя не менее четырех, пяти дней. Необходимо делать паузы, чтобы
разгрузить печень и стабилизировать работу пищеварения.
-
В дни употребления алкоголя, запивайте каждый алкогольный напиток стаканом
воды. Это необходимо, чтобы избежать обезвоживания, а также отечности и
головных болей.
Лоренцо
также посоветовала тщательно подбирать закуски к алкоголю. Не стоит забивать
желудок жареной и жирной высокоуглеводной пищей, вместо этого ешьте больше
белка и овощей.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит закусывать алкоголь соленой пищей.
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