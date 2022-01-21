Как правильно совмещать алкоголь и еду, чтобы не толстеть

Врачи не рекомендуют употреблять алкоголь, потому что он вредит организму, в частности нарушает работу пищеварительной системы, способствуя откладыванию жиров в самых уязвимых местах. Австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо рассказала, как совмещать алкоголь и еду, чтобы не поправляться.

Как совмещать алкоголь и еду, чтобы не толстеть (фото из открытых источников)

Коктейли и сладкие напитки

По словам специалиста, самыми опасными для фигуры являются различные коктейли и другие напитки, в составе которых есть газировка и сладкие сиропы. Например, "Джин-тоник", в нем по подсчетам около 183 килокалории.

Вино и шампанское

Эксперт говорит, что, выбирая между этими напитками, предпочтение стоит отдать сухому шампанскому, потому что он менее калориен. В одном бокале содержится всего 77 килокалорий, что по сравнению с бокалом красного вида, довольно мало.

Апероль и текила

Диетолог подсказала, что самым низкокалорийным спиртным напитком является текила, в одной рюмке содержится всего 60 килокалорий, поэтому она в умеренных дозах отлично подходит тем, кто думает о своей фигуре. Также можно выпить немного Апероля — он более низкокалорийная альтернатива вину.

Чтобы пить спиртные напитки и то поправляться, достаточно придерживаться нескольких правил:

- В день выпивайте не более 2-3 доз напитков, а вот в неделю вы должны отдыхать от алкоголя не менее четырех, пяти дней. Необходимо делать паузы, чтобы разгрузить печень и стабилизировать работу пищеварения.

- В дни употребления алкоголя, запивайте каждый алкогольный напиток стаканом воды. Это необходимо, чтобы избежать обезвоживания, а также отечности и головных болей.

Лоренцо также посоветовала тщательно подбирать закуски к алкоголю. Не стоит забивать желудок жареной и жирной высокоуглеводной пищей, вместо этого ешьте больше белка и овощей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему не стоит закусывать алкоголь соленой пищей.

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