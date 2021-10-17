Как заснуть за 10 минут: эксперт назвала простые способы

Многие люди испытывают проблемы со сном, и причины такого состояния могут быть совершенно разные. Эксперт Рози Осмун рассказала, какие действия помогут расслабиться и быстро погрузиться в сон.

Методики сна за 10 минут / Фото: iStock

Специалист считает, что можно заснуть и за 10 минут, главное — правильно дышать. Если быстрые и неглубокие вдохи вызывают чувство тревоги, то медленные и глубокие — расслабление и спокойствие. Так что, перед сном постарайтесь лечь в удобную позу и следовать правильной технике дыхания.

Также Рози Осмун отметила, что быстрее заснуть помогают прохладные температуры и полная темнота. Поэтому, перед ночным отдыхом желательно проветрить комнату, а также отказаться от ночников, смартфонов и других гаджетов.

Еще по словам тренера по сну, для лучшего засыпания необходимо "целеустремленно мечтать". Перед сном в голове могут прокручиваться сотни мыслей, событий, диалогов и размышлений, которые мешают расслабиться. Одним из способов, который может разорвать этот цикл является практика визуализации или создание образов, похожих на грезы наяву.

Кроме этого, людям за 3-4 часа до отдыха, чтобы быстрее погрузиться в сон, рекомендуют употреблять простые углеводы, которые быстро и легко усваиваются организмом.

Напомним, врачи считают, что взрослые люди должны спать минимум 7 часов в сутки, но из-за насыщенной и активной жизни в осенний период не так и легко уснуть. Для этого существуют осенние продукты, которые могут помочь лучше спать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно данным ученых из Национального института здоровья США, спать нужно в прохладной комнате, потому что это полезно для организма.

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