Как улучшить запоминание имен и лиц: найден простой способ

Многие люди сталкиваются с проблемой запоминания имен и лиц, и это может вызывать смущение и расстройство. Но не нужно отчаиваться, ведь ученые нашли способ, который поможет в такой ситуации.

Память на лица и имена (фото из открытых источников)

Как сообщает издание MedicalXpress, запоминание имен людей значительно улучшается, когда воспоминания о недавно изученных ассоциациях с именами и лицами восстанавливались во время сна. Речь идет о глубокой фазе сна.

Ученые провели исследование, участие в котором взяли 24 человека в возрасте от 18 до 31 года, им предложили запомнить лица и имена 40 учеников латиноамериканского класса и еще 40 учеников японского класса. Каждое лицо добровольцам показали два раза, потом их попросили вспомнить имя человека, изображенного на фото.

После учебного упражнения участники эксперимента подремали, а исследователи, тем временем, тщательно контролировали активность мозга посредством измерений ЭЭГ. Когда они уснули, специалисты через наушники включили им услышанные ранее имена. На утро, когда добровольцы проснулись, их проверили на распознавание лиц и вспоминание имен, которое шло с каждым лицом. Результат эксперимента показал, что люди, достигшие глубокой фазы сна, лучше в 1,5 раза запоминали имена.

Ученые отмечают, что память ухудшается из-за недостатка сна или через его нарушения, поэтому люди, которые полноценно отдыхают ночью, испытывают меньше проблем с запоминанием лиц и имен других людей.

Напомним, современный мир информационно перегружен, поэтому многие начинают испытывать проблемы с памятью. Однако, не стоит расстраиваться. Есть несколько способов, которые помогут ее улучшить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нужно есть ежедневно для улучшения памяти.

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