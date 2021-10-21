logo
Русский Українська

BTC/USD

64936.28

ETH/USD

4177.83

LTC/USD

209.55

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какие продукты нужно есть ежедневно для улучшения памяти
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие продукты нужно есть ежедневно для улучшения памяти

Опубликован список продуктов, которые нужно употреблять каждый день, если хотите улучшить память

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы ускорить мозговые процессы, в частности концентрацию внимания и память, врач-диетолог Ума Найду рекомендует пересмотреть свой ежедневный рацион и добавить в него несколько продуктов. Каких именно?

Какие продукты нужно есть ежедневно для улучшения памяти

Как улучшить память (фото из открытых источников)

Темный шоколад

В составе темного шоколада содержатся антиоксиданты и флавоноидные вещества, которые стимулируют мозговую деятельность. В плитке, содержащей 70-80% какао есть клетчатка, которая предотвращает воспалительные процессы и улучшает когнитивные функции. Исследователи также доказали, что темный шоколад хорошо влияет на вербальную память. Однако, злоупотреблять продуктом не стоит. 

Ягоды

Диетолог отметила, что ягоды — отличный источник витаминов, полезных веществ и антиоксидантов, которые отвечают за сохранение памяти. Введите в рацион клубнику, чернику, ежевику, потому что они положительно влияют на клетки мозга. 

Куркума

В приправе содержится куркумин, который поддерживает в тонусе весь организм, в частности улучшает когнитивные функции.  Важно и то, что в сочетании с черным перцем куркума усиливает свои положительные эффекты. 

Зелень

Эксперт говорит, что в шпинате, листьях салата, руколле и другой зелени содержится фолат, поддерживающий работу нервной системы. В то же время дефицит фолиевой кислоты связывают с усилением симптомов депрессии.

Напомним, что создана молекула, которая значительно усиливает способность учиться и запоминать. Она потенциально может улучшить когнитивные навыки людей старшего возраста, а также быть эффективной при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга и защититься от слабоумия.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnbc.com/2021/10/08/foods-that-sharpen-brain-health-memory-and-focus-according-to-harvard-nutritional-psychiatrist.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ