Какие продукты нужно есть ежедневно для улучшения памяти

Чтобы ускорить мозговые процессы, в частности концентрацию внимания и память, врач-диетолог Ума Найду рекомендует пересмотреть свой ежедневный рацион и добавить в него несколько продуктов. Каких именно?

Как улучшить память (фото из открытых источников)

Темный шоколад

В составе темного шоколада содержатся антиоксиданты и флавоноидные вещества, которые стимулируют мозговую деятельность. В плитке, содержащей 70-80% какао есть клетчатка, которая предотвращает воспалительные процессы и улучшает когнитивные функции. Исследователи также доказали, что темный шоколад хорошо влияет на вербальную память. Однако, злоупотреблять продуктом не стоит.

Ягоды

Диетолог отметила, что ягоды — отличный источник витаминов, полезных веществ и антиоксидантов, которые отвечают за сохранение памяти. Введите в рацион клубнику, чернику, ежевику, потому что они положительно влияют на клетки мозга.

Куркума

В приправе содержится куркумин, который поддерживает в тонусе весь организм, в частности улучшает когнитивные функции. Важно и то, что в сочетании с черным перцем куркума усиливает свои положительные эффекты.

Зелень

Эксперт говорит, что в шпинате, листьях салата, руколле и другой зелени содержится фолат, поддерживающий работу нервной системы. В то же время дефицит фолиевой кислоты связывают с усилением симптомов депрессии.

Напомним, что создана молекула, которая значительно усиливает способность учиться и запоминать. Она потенциально может улучшить когнитивные навыки людей старшего возраста, а также быть эффективной при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга и защититься от слабоумия.

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