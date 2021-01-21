Как улучшить пищеварение: эффективные методы

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Любовь Блажко
Хорошее пищеварение является главным признаком быстрого обмена веществ. Специалисты рассказали о нескольких действенных способах, которые помогут улучшить его, пишет издание Healthline.
Как улучшить пищеварение / pixabay.com
1. Пить простую теплую воду. Если же вы не заметите никаких улучшений, то можно также добавить свежий имбирь.
2. Тщательно пережевывайте каждый кусочек еды. Здесь точно не нужно спешить – медленная трапеза посылает сигналы в мозг и запускает процесс пищеварения.
На то, чтобы организм переварил все вами съеденное, понадобится несколько часов (некоторые продукты могут перетравливаться до 2 дней). Поэтому эксперты рекомендуют воздержаться от поздних перекусов. А если уж сильно хочется, то можно выпить стакан теплого молока или смузи.
3. В рационе должно быть достаточно клетчатки – она полезна не только для пищеварения, но и для всего организма. Только добавлять в свое меню ее нужно постепенно и очень аккуратно.
4. Физические нагрузки также способствуют улучшению обмена веществ.
Положение вашего тела тоже имеет значение
В нашей пищеварительной системе есть ряд сфинктеров – клапанные устройства, которые регулируют переход содержимого из одного органа (или его части) организма в другой. За это отвечает круговая мышца, которая сужает или замыкает определенное отверстие.
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