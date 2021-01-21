Как улучшить пищеварение: эффективные методы

Хорошее пищеварение является главным признаком быстрого обмена веществ. Специалисты рассказали о нескольких действенных способах, которые помогут улучшить его, пишет издание Healthline.

Как улучшить пищеварение / pixabay.com

1. Пить простую теплую воду. Если же вы не заметите никаких улучшений, то можно также добавить свежий имбирь.

2. Тщательно пережевывайте каждый кусочек еды. Здесь точно не нужно спешить – медленная трапеза посылает сигналы в мозг и запускает процесс пищеварения.

На то, чтобы организм переварил все вами съеденное, понадобится несколько часов (некоторые продукты могут перетравливаться до 2 дней). Поэтому эксперты рекомендуют воздержаться от поздних перекусов. А если уж сильно хочется, то можно выпить стакан теплого молока или смузи.

3. В рационе должно быть достаточно клетчатки – она полезна не только для пищеварения, но и для всего организма. Только добавлять в свое меню ее нужно постепенно и очень аккуратно.

4. Физические нагрузки также способствуют улучшению обмена веществ.

Положение вашего тела тоже имеет значение

В нашей пищеварительной системе есть ряд сфинктеров – клапанные устройства, которые регулируют переход содержимого из одного органа (или его части) организма в другой. За это отвечает круговая мышца, которая сужает или замыкает определенное отверстие.

Как сообщало издание "Комментарии", пять утренних напитков, улучшающих пищеварение. Чтобы на протяжение дня чувствовать себя хорошо, эксперты советуют начинать утро с продуктов и напитков, которые улучшают работу пищеварительной системы. Что входит в этот список?

Чай из фенхеля Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств: стимулирует отток желчи, улучшает кровоток в пищеварительном тракте и помогает нормализовать обменные процессы в организме.

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