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Главная Новости Здоровье наше тело Как улучшить пищеварение: эффективные методы
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Как улучшить пищеварение: эффективные методы

В этом вам помогут здоровые привычки и труд над телом

сегодня, 19:35
Автор:

Любовь Блажко

Хорошее пищеварение является главным признаком быстрого обмена веществ. Специалисты рассказали о нескольких действенных способах, которые помогут улучшить его, пишет издание Healthline.

Как улучшить пищеварение: эффективные методы

Как улучшить пищеварение / pixabay.com

1. Пить простую теплую воду. Если же вы не заметите никаких улучшений, то можно также добавить свежий имбирь. 

2. Тщательно пережевывайте каждый кусочек еды. Здесь точно не нужно спешить – медленная трапеза посылает сигналы в мозг и запускает процесс пищеварения. 

На то, чтобы организм переварил все вами съеденное, понадобится несколько часов (некоторые продукты могут перетравливаться до 2 дней). Поэтому эксперты рекомендуют воздержаться от поздних перекусов. А если уж сильно хочется, то можно выпить стакан теплого молока или смузи. 

3. В рационе должно быть достаточно клетчатки – она полезна не только для пищеварения, но и для всего организма. Только добавлять в свое меню ее нужно постепенно и очень аккуратно. 

4. Физические нагрузки также способствуют улучшению обмена веществ. 

Положение вашего тела тоже имеет значение

В нашей пищеварительной системе есть ряд сфинктеров – клапанные устройства, которые регулируют переход содержимого из одного органа (или его части) организма в другой. За это отвечает круговая мышца, которая сужает или замыкает определенное отверстие.

Как сообщало издание "Комментарии", пять утренних напитков, улучшающих пищеварение. Чтобы на протяжение дня чувствовать себя хорошо, эксперты советуют начинать утро с продуктов и напитков, которые улучшают работу пищеварительной системы. Что входит в этот список?
Чай из фенхеля
Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств: стимулирует отток желчи, улучшает кровоток в пищеварительном тракте и помогает нормализовать обменные процессы в организме.


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Источник: https://www.healthline.com/health/10-ways-to-poop-like-a-rockstar
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