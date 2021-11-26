Как сделать кости крепче: действенные советы

Существуют ли профилактические меры по сохранению здоровья костей и предотвращению признаков вымывания кальция из организма? Вам помогут подобные советы. Ваш организм постоянно производит новую костную ткань и освобождается от старых тканей. Если количество костной ткани, вырабатываемой организмом, меньше количества костной ткани, от которой организм освобождается, развивается остеопороз, пишет mskcc. Минерал Са и витамин D играют ключевую роль в здоровье костей. С годами характеристики гормонов падают, и организму нужно больше Са и витамина D, чтоб замедлить утрату костной массы. Женщина в период постменопаузы, страдающая остеопорозом, и мужчина старше 70 лет должны получать ежедневно 1200 мг минерала кальция и 800 МЕ витамина D.

Девушка (фото из открытых источников)

Витамин K1, ранее рассматривавшийся в первую очередь как необходимый для нормального свертывания крови, оказывает доказанное влияние на метаболизм костной ткани. Он помогает кальцию лучше усваиваться, укрепляет стенки сосудов и борется с воспалительными процессами. Максимального эффекта можно добиться, если принимать витамин K в сочетании с витамином D.

Напомним, витамин D или как его часто называют "витамин солнца" считается одним из самых важных для организма, поскольку выполняет ряд разнообразных функций. Соответственно, его дефицит отражается на состоянии здоровья. Известно, что в отличие от других элементов, витамин D может синтезироваться организмом. В его синтезе участвует холестерин. А также витамин можно получить из пищевых источников. Суточная норма элемента для взрослого человека составляет от 400 до 800 МЕ.

Когда организму не хватает витамина D, это оказывает влияние сразу на несколько органов и функций организма. Прежде всего страдает иммунитет. Когда уровень витамина D сильно падает, иммунная система не может оградить организм от инфекций и человек начинает чаще болеть. Также установлено, что существует связь между утомляемостью и витамином D, особенно заметной у молодых женщин.

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