Как сбить температуру: почему нельзя обтираться спиртом – разъяснение от Минздрава

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Людмила Слободенюк
Среди украинцев достаточно распространен такой способ снижения высокой температуры тела, как обтирание спиртом или раствором уксуса. Однако врачи давно отмечают, что такие методы крайне опасны для здоровья больного, а особенно детей. Поэтому в украинском министерстве здравоохранения рассказали обо всех опасностях такого "бабушкиного метода", чтобы в период пика заражения гриппом, коронавирусом и ОРВИ, украинцы не создавали себе лишних проблем. Об этом передает портал "Комментарии".
Обтирание спиртом и уксусом при высокой температуре. Фото из открытых источников
В первую очередь, в Минздраве напоминают, что температуру не нужно сбивать до отметки в 38,5. Если больной лихорадит, то ни в коем случае не нужно обтирать его спиртовым раствором. А ведь в обществе есть миф, что такой способ помогает снизить температуру. Однако на самом деле может привести к ожогам и дополнительному нагреву тела.
Ни в коем случае такой метод нельзя применять для детей. Спирт (как и уксус) токсичен и может всасываться в кожу. Это в результате приводит к ожогам, аллергиям и дерматитам.
Напомним, лучше всего температуру снижают лекарства на основе парацетомола, ибупрофена, а ацетилсалициловая кислота противопоказана детям до 12 лет.
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