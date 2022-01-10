Как сбить температуру: почему нельзя обтираться спиртом – разъяснение от Минздрава

Среди украинцев достаточно распространен такой способ снижения высокой температуры тела, как обтирание спиртом или раствором уксуса. Однако врачи давно отмечают, что такие методы крайне опасны для здоровья больного, а особенно детей. Поэтому в украинском министерстве здравоохранения рассказали обо всех опасностях такого "бабушкиного метода", чтобы в период пика заражения гриппом, коронавирусом и ОРВИ, украинцы не создавали себе лишних проблем. Об этом передает портал "Комментарии".

Обтирание спиртом и уксусом при высокой температуре. Фото из открытых источников

В первую очередь, в Минздраве напоминают, что температуру не нужно сбивать до отметки в 38,5. Если больной лихорадит, то ни в коем случае не нужно обтирать его спиртовым раствором. А ведь в обществе есть миф, что такой способ помогает снизить температуру. Однако на самом деле может привести к ожогам и дополнительному нагреву тела.



"После нанесения на кожу, спирт начинает быстро испаряться. Сначала это вызывает чувство охлаждения, но это только чувство. Потому что внутренняя температура не спадает. К тому же обтирание кожи спиртом может вызвать озноб и дрожь: так организм сигнализирует, что вам слишком холодно. И потому он будет вынужден еще больше повышать температуру тела", – объясняют в Минздраве.

Ни в коем случае такой метод нельзя применять для детей. Спирт (как и уксус) токсичен и может всасываться в кожу. Это в результате приводит к ожогам, аллергиям и дерматитам.



"Лучше пить достаточно чистой воды комнатной температуры. Так организм не будет ощущать обезвоживание и будет производить достаточно пота для естественного охлаждения всего тела. Если температура не спадает естественно — обращайтесь к семейному врачу и принимаете соответствующие медикаменты", — советуют в министерстве.

Напомним, лучше всего температуру снижают лекарства на основе парацетомола, ибупрофена, а ацетилсалициловая кислота противопоказана детям до 12 лет.

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