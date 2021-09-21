Как развивается заражения штаммом Дельта по дням: израильский врач подробно описал симптомы

Новая и опасная разновидность ковиду — Дельта является одной из самых коварных. От инфицирования организма к полному блокированию важных органов жизнедеятельности больного может пройти 3-4 дня.

Врач рассказал, как протекает болезнь (фото из открытых источников)

Врач из Израиля Итай Галь рассказал изданию Vesty как новый вид ковиду буквально за считанные дни побеждает больного человека, если вовремя не обратиться за медицинской помощью. Как отметил господин Галь, инкубационный период нового штамма, когда в человеческий организм попал его возбудитель, длится 5 дней. На начальной стадии симптомы, как повышенная температура, могут проявляться, но не у всех.

Вначале Дельта атакует органы дыхания, далее на очереди — другие важные внутренние органы. Хотя, анализируя частое возникновение тромбов, врачи утверждают, что ковид — это заболевание сосудов.

1-3 день заражения

Высокая температура, так организм реагирует на новый штамм в себе. Кашель и затрудненное дыхание может быть не у всех. Может отсутствовать обоняние и вкус.

3-7 день заражения

У пациентов, которые имеют прививки, присущие Дельте, признаки могут не проявляться. Кашель и одышка у больных, еще и при высокой температуре, говорят о том, что это признаки вирусной пневмонии.

Уже через 6 дней болезнь проявляет себя затруднено. Хорошо выраженные признаки пневмонии, сильный кашель и затрудненное дыхание. Медики часто употребляют термин диспаше, это когда при разговоре больной не может его завершить. Ему в таком нелегком состоянии уже нужен кислород.

2 неделя

Коронавирусная пациенты имеют дыхательную недостаточность и им нужен аппарат ИВЛ. Добавляется боль в области живота.

Также у тяжелых больных может появиться сепсис. Их переводят в отделение интенсивной терапии, где помогают бороться с ковидом

21 день

Больные, которые прошли серьезное медикаментозное лечение, чувствуют, что кашляют уже меньше и он пропадает. Кто чувствует себя уже лучше, реабилитацию проходит дома, другие коронавирусная пациенты еще требуют внимания медиков.

30 дней после заражения

Человек победила новый штамм. Но его признаки еще напоминают об этом. Слабое обоняние и вкус, кашель и боль в горле, еще присутствует головная боль и слабое состояние после лечения. Нужно радоваться жизни и набираться новых сил.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский рассказал, передается штамм "Дельта" на поверхности.

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