Как правильно пользоваться ополаскивателем для зубов

Не секрет, что для ежедневной гигиены необходимо использовать зубную щетку, пасту, а также полоскать рот водой после еды. Но мало кто знает, что этих мер может быть недостаточно для борьбы с микробами. Здесь на помощь приходит ополаскиватель для зубов. Выбирать ополаскиватель необходимо обдуманно: это поможет избежать различных недоразумений в дальнейшем. Именно поэтому предварительно рекомендуем записаться на консультацию к врачу для выяснения индивидуальных особенностей. Об этом пишет jnjconsumer.

Здоровье (фото из открытых источников)

Для того, чтобы добиться наилучшего эффекта, необходимо правильно использовать ополаскиватель. Его рекомендуют применять 2 раза в день (утром и вечером) после чистки зубов, так как активные вещества лучше проникают в поверхность зубов, очищенную от налета. Для одного полоскания достаточно 20 мл средства, которое, как правило, ополаскиватель дозируется с помощью колпачка на флаконе. Продолжительность процесса 20-30 секунд. Глотать ополаскиватель ни в коем случае нельзя.

Нет, это вспомогательное средство, которое может усилить эффект действия качественной зубной пасты, отбеливание в стоматологии, других процедур, и дает бонусы в виде удаления остатков пищи, очистки от налета. Ежедневное применение этого средства поможет вам сохранять зубы, десны здоровыми. Еще ополаскиватели хороши тем, что их можно использовать в течение всего дня.

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