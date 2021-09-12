Как правильно пользоваться ополаскивателем для зубов

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Ольга Чародий
Не секрет, что для ежедневной гигиены необходимо использовать
зубную щетку, пасту, а также полоскать рот водой после еды. Но мало кто знает,
что этих мер может быть недостаточно для борьбы с микробами. Здесь на помощь
приходит ополаскиватель для зубов. Выбирать ополаскиватель необходимо
обдуманно: это поможет избежать различных недоразумений в дальнейшем. Именно
поэтому предварительно рекомендуем записаться на консультацию к врачу для
выяснения индивидуальных особенностей. Об этом пишет jnjconsumer.
Здоровье (фото из открытых источников)
Для того, чтобы добиться наилучшего эффекта, необходимо
правильно использовать ополаскиватель. Его рекомендуют применять 2 раза в день
(утром и вечером) после чистки зубов, так как активные вещества лучше проникают
в поверхность зубов, очищенную от налета. Для одного полоскания достаточно 20
мл средства, которое, как правило, ополаскиватель дозируется с помощью колпачка
на флаконе. Продолжительность процесса 20-30 секунд. Глотать ополаскиватель ни
в коем случае нельзя.
Нет, это вспомогательное средство, которое может усилить эффект действия качественной зубной пасты, отбеливание в стоматологии, других процедур, и дает бонусы в виде удаления остатков пищи, очистки от налета. Ежедневное применение этого средства поможет вам сохранять зубы, десны здоровыми. Еще ополаскиватели хороши тем, что их можно использовать в течение всего дня.
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