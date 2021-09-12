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Как правильно пользоваться ополаскивателем для зубов

Для того, чтобы добиться наилучшего эффекта, необходимо правильно использовать ополаскиватель

сегодня, 21:25
Автор:

Ольга Чародий

Не секрет, что для ежедневной гигиены необходимо использовать зубную щетку, пасту, а также полоскать рот водой после еды. Но мало кто знает, что этих мер может быть недостаточно для борьбы с микробами. Здесь на помощь приходит ополаскиватель для зубов. Выбирать ополаскиватель необходимо обдуманно: это поможет избежать различных недоразумений в дальнейшем. Именно поэтому предварительно рекомендуем записаться на консультацию к врачу для выяснения индивидуальных особенностей. Об этом пишет jnjconsumer.

Как правильно пользоваться ополаскивателем для зубов

Здоровье (фото из открытых источников)

Для того, чтобы добиться наилучшего эффекта, необходимо правильно использовать ополаскиватель. Его рекомендуют применять 2 раза в день (утром и вечером) после чистки зубов, так как активные вещества лучше проникают в поверхность зубов, очищенную от налета. Для одного полоскания достаточно 20 мл средства, которое, как правило, ополаскиватель дозируется с помощью колпачка на флаконе. Продолжительность процесса 20-30 секунд. Глотать ополаскиватель ни в коем случае нельзя.

Нет, это вспомогательное средство, которое может усилить эффект действия качественной зубной пасты, отбеливание в стоматологии, других процедур, и дает бонусы в виде удаления остатков пищи, очистки от налета. Ежедневное применение этого средства поможет вам сохранять зубы, десны здоровыми. Еще ополаскиватели хороши тем, что их можно использовать в течение всего дня.

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