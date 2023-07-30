Как понять без анализов, что у вас тромбоз: обратите внимание на эти 7 признаков

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Козаренко Люда
Тромбоз сложно определить по внешним признакам, но иногда возможно (фото из открытых источников)"Тихий убийца" – так называют врачи это заболевание. Ведь чаще всего о том, что в венах образовался сгусток или несколько сгустков крови, человек не подозревает. Хотя есть определенные симптомы, которые могут натолкнуть на размышления. "Комментарии" выяснили, на что следует обратить внимание, чтобы предупредить трагедию.
Но иногда сгустки образуются прямо в венах – такое явление называется тромбозом. Это очень опасно: тромб может оторваться и перекрыть сосуд в любом органе – мозге, сердце, легких. Далее – инсульт, сердечный приступ, тромбоэмболия легочной артерии и мгновенная смерть. Кажется, на ровном месте: только что человек был веселым, энергичным, ни на что не жаловался, а через пять минут его не стало.
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Согласно данным Американских центров контроля и профилактики заболеваний, у 50% людей тромбы о себе не напоминают никак. Их можно выявить с помощью ультразвукового дуплексного сканирования, анализа крови (тест на D-димер) и рентгеноконтрастного исследования венозной системы. Но могут появиться и определенные визуальные симптомы, которые не следует игнорировать:
● отек ноги или руки. Это связано с тем, что из-за сгустка, который закупоривает вену, кровь не может вернуться к сердцу. Правда, этот отек можно спутать, скажем, с укусом насекомого. Кстати, чаще всего тромбы образуются именно в ногах;
● изменение цвета кожи. Поскольку циркуляция крови в конечности нарушается, в одной части сосудов ее недостаточно, а другая переполнена. Поэтому в месте поражения кожа краснеет или становится синюшной;
● изменение температуры кожи. В области вероятной локализации тромбоза она может быть теплее на ощупь или возникает ощущение, что она теплее;
● непроходящяя боль в одном месте. Зрительно может быть заметно, что вена там немного вздута;
● судороги. Как правило, начинаются в том месте, где находится тромб, затем распространяются по всей ноге;
● ощущение переполнения вены и давления в ней;
● тошнота, рвота, боль в животе. Это происходит в случае, если закупорились сосуды, снабжающие кровью кишечник.
Ни один из этих симптомов не указывает стопроцентно на наличие тромбоза. Однако нужно наблюдать за "сигналами" болезни и не медлить с визитом к врачу. А с целью профилактики – пить больше воды, не допускать застоя крови в сосудах (т.е. вести активный образ жизни) и избыточного веса.
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