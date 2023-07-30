Как понять без анализов, что у вас тромбоз: обратите внимание на эти 7 признаков

Тромбоз сложно определить по внешним признакам, но иногда возможно (фото из открытых источников)

"Тихий убийца" – так называют врачи это заболевание. Ведь чаще всего о том, что в венах образовался сгусток или несколько сгустков крови, человек не подозревает. Хотя есть определенные симптомы, которые могут натолкнуть на размышления. "Комментарии" выяснили, на что следует обратить внимание, чтобы предупредить трагедию.



Вообще-то способность крови сворачиваться чрезвычайно важна для организма – она останавливает кровотечение в случае повреждения сосудов. После этого в течение нескольких дней (в некоторых случаях в течение нескольких часов) сгусток рассасывается.

Но иногда сгустки образуются прямо в венах – такое явление называется тромбозом. Это очень опасно: тромб может оторваться и перекрыть сосуд в любом органе – мозге, сердце, легких. Далее – инсульт, сердечный приступ, тромбоэмболия легочной артерии и мгновенная смерть. Кажется, на ровном месте: только что человек был веселым, энергичным, ни на что не жаловался, а через пять минут его не стало.



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Согласно данным Американских центров контроля и профилактики заболеваний, у 50% людей тромбы о себе не напоминают никак. Их можно выявить с помощью ультразвукового дуплексного сканирования, анализа крови (тест на D-димер) и рентгеноконтрастного исследования венозной системы. Но могут появиться и определенные визуальные симптомы, которые не следует игнорировать:



● отек ноги или руки. Это связано с тем, что из-за сгустка, который закупоривает вену, кровь не может вернуться к сердцу. Правда, этот отек можно спутать, скажем, с укусом насекомого. Кстати, чаще всего тромбы образуются именно в ногах;

● изменение цвета кожи. Поскольку циркуляция крови в конечности нарушается, в одной части сосудов ее недостаточно, а другая переполнена. Поэтому в месте поражения кожа краснеет или становится синюшной;

● изменение температуры кожи. В области вероятной локализации тромбоза она может быть теплее на ощупь или возникает ощущение, что она теплее;

● непроходящяя боль в одном месте. Зрительно может быть заметно, что вена там немного вздута;

● судороги. Как правило, начинаются в том месте, где находится тромб, затем распространяются по всей ноге;

● ощущение переполнения вены и давления в ней;

● тошнота, рвота, боль в животе. Это происходит в случае, если закупорились сосуды, снабжающие кровью кишечник.

Ни один из этих симптомов не указывает стопроцентно на наличие тромбоза. Однако нужно наблюдать за "сигналами" болезни и не медлить с визитом к врачу. А с целью профилактики – пить больше воды, не допускать застоя крови в сосудах (т.е. вести активный образ жизни) и избыточного веса.

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