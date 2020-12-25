Как отличить грипп от коронавируса: ответ врача

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Любовь Блажко
Медики заявляют, что симптомы гриппа и коронавирусной инфекции достаточно похожи, но у гриппа короткий инкубационный период. Об этом в своем интервью рассказала Алла Мироненко, доктор медицинских наук, профессор. Об этом пишет издание "Факты".
Как отличить грипп от коронавируса. Фото: unsplash
Согласно словам эксперта, человек, который утром заразился гриппом, уже к вечеру чувствует, что заболел. Потому как быстрое развитие болезни является характерным для гриппа. В случае с COVID-19 развитие происходит не так быстро, наоборот, часто оно может быть вялым.
В процессе течения коронавируса может также возникнуть бактериальное осложнение, диарея (таким образом организм избавляется от токсинов).
А из-за интоксикации больше всего достается печени, поскольку нарушаются обменные процессы, повышается выработка токсинов. То, в какой форме человек переболеет коронавирусом, зависит от иммунитета, возраста и других индивидуальных особенностей организма.
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