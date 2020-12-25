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Как отличить грипп от коронавируса: ответ врача

Инфекции имеют похожие симптомы, но их можно отличить

сегодня, 20:08
Автор:

Любовь Блажко

Медики заявляют, что симптомы гриппа и коронавирусной инфекции достаточно похожи, но у гриппа короткий инкубационный период. Об этом в своем интервью рассказала Алла Мироненко, доктор медицинских наук, профессор. Об этом пишет издание "Факты".

Как отличить грипп от коронавируса: ответ врача

Как отличить грипп от коронавируса. Фото: unsplash

Согласно словам эксперта, человек, который утром заразился гриппом, уже к вечеру чувствует, что заболел. Потому как быстрое развитие болезни является характерным для гриппа. В случае с COVID-19 развитие происходит не так быстро, наоборот, часто оно может быть вялым. 

В процессе течения коронавируса может также возникнуть бактериальное осложнение, диарея (таким образом организм избавляется от токсинов). 

А из-за интоксикации больше всего достается печени, поскольку нарушаются обменные процессы, повышается выработка токсинов. То, в какой форме человек переболеет коронавирусом, зависит от иммунитета, возраста и других индивидуальных особенностей организма. 

"Как человек переболеет COVID-19, зависит от возраста, наличия хронической патологии и реакции иммунитета на количество вируса, попавшего в организм", — резюмировала специалист. 

Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже смерть.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нужно принимать витамин С и цинк при коронавирусе. Эксперты утверждают, что в борьбе с коронавирусом главную роль играет иммунитет. Именно по этой причине многим пациентам прописывают пить витамины С и D, а также цинк.
Иммунолог и аллерголог Татьяна Бондаренко в своем интервью для издания "Факты" рассказала, почему так важно принимать эти витамины во время лечения вирусных болезней. 
Первое, что нужно сделать – определить правильную их дозировку. Это должен сделать врач, после того, как пациент сдаст необходимые анализы. 


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/mozhno-li-zarazitsya-koronavirusom-i-grippom-odnovremenno-obyasneniya-vracha-1690774.html
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