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Как облегчить головную боль: универсальные способы

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова перечислила несколько универсальных способов, которые помогают облегчить головную боль

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Головная боль – частая жалоба, которая может возникнуть из-за разных причин. Если проблема беспокоит регулярно, тогда стоит обратиться к врачу и выяснить причину. Но, если она вызвана стрессом, усталостью и другими факторами, тогда облегчить самочувствие можно и самостоятельно с помощью универсальных методов.

Как облегчить головную боль: универсальные способы

Как снизить головную боль (фото из открытых источников)

Вода

Как только вы почувствовали симптомы подступающей головной боли, выпейте один большой стакан воды. И далее в течение дня продолжайте поддерживать свой водный баланс. Удивительно, но часто уже этого бывает достаточно.

Эфирные масла лаванды и перечной мяты

Естественные свойства этих эфирных масел делают их весьма эффективными в облегчении головной боли. При нанесении на виски масло перечной мяты стимулирует приток крови к соответствующим участкам – это облегчает спазмы и смягчает боль. Лавандовое масло работает как успокоительное и стабилизатор настроения.

Магний

Стоит повысить в организме уровень магния, а это можно сделать, добавив в рацион растительную пищу с высоким его содержанием, например, орехи и семена, бобовые, злаки, авокадо, брокколи и бананы или пить магниевую воду.

А также существует целый ряд трав, способных ослаблять головные боли, дыхательные и остеопатические техники, которые можно делать самостоятельно.

Напомним, что головная боль — неприятный симптом, который может повлиять на работоспособность и нарушить привычный образ жизни. Если мигрень возникает время от времени, то снять боль можно с помощью обычных продуктов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что хорошим средством для снятия головной боли является мятный чай. Он содержит в себе полезные кислоты, флавоноиды и витамины.


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