Как не заболеть после крещенского купания: советы врача

В ночь на вторник, 19 января, православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. И традиционно в этот день проходят купания в проруби. Если вы хотите окунуться и не заболеть, тогда стоит придерживаться нескольких советов.

как не заболеть после купания в проруби (фото из открытых источников)

Врач-кардиолог Лилия Кирилина рассказала, что прежде чем зайти в воду нужно смочить ею руки, лицо, локти, живот и спину, а потом только окунуться полностью. Человеку, который впервые будет купаться в проруби не стоит находиться в холодной воде более 20 секунд. Считается, что во время купания нужно погрузиться в воду с головой три раза, но врач не советует этого делать, потому что ледяная вода может вызвать холодовой шок.

Кроме того, слишком резкое погружение может спровоцировать скачок давления и пульса, а слишком медленное — озноб. В таком случае, нужно найти "золотую середину", а значит сперва дать организму привыкнуть, смочив сначала перечисленные выше части тела.

Врач рекомендуют взять с собой на купания сменную одежду, обувь, шапку и несколько махровых полотенец. И лучше всего, если одежда будет свободной, чтобы ее можно было легко надеть, без различных шнуровок, застежек и пуговиц. Также подготовьте термос с горячем чаем, который поможет быстрее согреться.

Но запомните, что ни перед купанием, ни после него, не стоит употреблять алкогольные напитки, потому что они создают лишь иллюзию тепла, а в итоге лишь повышают риск переохлаждения организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, каким людям не стоит купаться в проруби, чтобы не навредить здоровью.

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