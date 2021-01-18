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Главная Новости Здоровье наше тело Как не заболеть после крещенского купания: советы врача
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Как не заболеть после крещенского купания: советы врача

Перед купанием стоит подготовить свой организм

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В ночь на вторник, 19 января, православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. И традиционно в этот день проходят купания в проруби. Если вы хотите окунуться и не заболеть, тогда стоит придерживаться нескольких советов. 

Как не заболеть после крещенского купания: советы врача

как не заболеть после купания в проруби (фото из открытых источников)

Врач-кардиолог Лилия Кирилина рассказала, что прежде чем зайти в воду нужно смочить ею руки, лицо, локти, живот и спину, а потом только окунуться полностью. Человеку, который впервые будет купаться в проруби не стоит находиться в холодной воде более 20 секунд. Считается, что во время купания нужно погрузиться в воду с головой три раза, но врач не советует этого делать, потому что ледяная вода может вызвать холодовой шок. 

Кроме того, слишком резкое погружение может спровоцировать скачок давления и пульса, а слишком медленное — озноб. В таком случае, нужно найти "золотую середину", а значит сперва дать организму привыкнуть, смочив сначала перечисленные выше части тела. 

Врач рекомендуют взять с собой на купания сменную одежду, обувь, шапку и несколько махровых полотенец. И лучше всего, если одежда будет свободной, чтобы ее можно было легко надеть, без различных шнуровок, застежек и пуговиц. Также подготовьте термос с горячем чаем, который поможет быстрее согреться. 

Но запомните, что ни перед купанием, ни после него, не стоит употреблять алкогольные напитки, потому что они создают лишь иллюзию тепла, а в итоге лишь повышают риск переохлаждения организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, каким людям не стоит купаться в проруби, чтобы не навредить здоровью.


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Источник: https://ul.aif.ru/health/okunutsya_i_ne_zabolet_kak_podgotovitsya_k_kreshchenskim_kupaniyam
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