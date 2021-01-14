Врачи рассказали, кому не стоит купаться на Крещение

Во вторник, 19 января, отмечается праздник Крещение Господне, в который, согласно давним традициям, стоит окунуться в прорубь, чтобы очиститься и забыть на текущий год обо всех болезнях. Но есть группа людей, которым лучше отказаться от этой традиции.

кому нельзя купаться в проруби (фото из открытых источников)

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что купание в проруби стоит пропустить людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой (тем, кто перенес инфаркт или инсульт). Также от давней традиции необходимо отказаться людям, страдающими хроническими заболеваниями.

Эксперты отметили, что людям, у которых есть простудные симптомы (насморк, кашель, больное горло) не стоит купаться, чтобы оздоровиться таким образом, потому что такие действия лишь усугубят ситуацию.

Специалист Евгений Тимаков также подчеркнул, что во время погружения в ледяную воду могут произойти резкие спазмы сосудов, которые способны вызвать скачки давления или головокружение.

Тем, кто собирается на Крещение купаться в проруби, врачи советуют взять с собой полотенце, чтобы быстро в него укутаться, потом надеть свободную одежду, чтобы она не прилипала к телу. Еще желательно купаться в специально отведенных для этого местах, где будет дежурить бригада скорой помощи.

Также врачи предупреждают, что ни до купания в проруби, ни после, нельзя употреблять алкогольные напитки. Лучше согреваться вкусным чаем.

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