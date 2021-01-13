Названы болезни, которые можно излечить плаванием

Плавание считается самой лучшей физической активностью при различных заболеваниях. Занятия в воде исключают растяжения и перегрузку организма. По мнению врачей, с помощью плавания можно избавиться от следующих недугов.

при каких болезнях помогает плавание (фото из открытых источников)

Неврозы

Людям, у которых есть проблемы с нервной системой, необходимо регулярно посещать бассейн, потому что вода снимает стресс, напряжение, усталость. Горизонтальное положение тела, давление воды и ритмичные движения благоприятно влияют на кровообращение. Также плавание способствует хорошему и крепкому сну.

Болезни суставов (остеохондроз, артрит, артроз)

При погружении в воду нагрузка на суставы в разы снижается, поэтому человек чувствует облегчение, у него расслабляются мышцы, снижается болевой синдром и активизируется отток лимфы. Плавание, при таких заболеваниях, как остеохондроз, артрит и артроз, является самым оптимальным видом спорта.

Бронхит и бронхиальная астма

При плавании повышается эластичность легких, тренируются бронхи и альвеолы, поэтому занятия в воде помогают людям, страдающим бронхолегочной патологией. Кроме того, такой вид спорта необходим пациентам, у которых есть проблемы с передвижением, а также для тех, кто нуждается в реабилитации после травм. Еще плавание помогает при заболеваниях сердца, при нарушении осанки и грыже межпозвоночных дисков.

Напомним, эксперты рассказали, как привести себя в форму при помощи плавания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты говорят, что интенсивные и постоянные нагрузки в бассейне помогают сжигать калории ничуть не хуже, чем во время бега.

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