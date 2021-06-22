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Как не допустить остеопороза: три главных правила

Эксперты назвали три главных правила, которые помогут предотвратить развитие такого заболевания как остеопороз

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий

С возрастом плотность костей снижается, а риск переломов возрастает. И потеря кальция является главной причиной развития остеопороза. Эксперты рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы предотвратить эту проблему. 

Как не допустить остеопороза: три главных правила

остеопороз (фото из открытых источников)

Следите за питанием

В первую очередь, нужно пересмотреть свой рацион и после 40-летнего возраста ввести в него больше продуктов, в составе которых есть клетчатка, в частности овощи и фрукты. Дефицит этого вещества приводит к дисбиозу кишечника, из-за чего снижается всасываемость кальция, железа и других микроэлементов, необходимых для укрепления костной системы. Добавляйте в рацион больше молочных продуктов, а также рыбу, креветки, мидии, в составе которых есть ненасыщенные жирные кислоты. Не забывайте еще о постной говядине, говяжьей печени и темных сортах меда. 

Не снижайте активность

Правильное питание необходимо укреплять активном образом жизни, поэтому занимайтесь спортом. Выбирайте себе упражнения, которые нагружают все группы мышц. Когда работают мышцы, улучшается кровообращение и кровоснабжение, а, значит, питание костей, и доставка к ним необходимых микроэлементов.

Поговорите с врачом о ЗГТ

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) – прием гормональных препаратов для восстановления правильного баланса гормонов в организме. Это нужно, чтобы предотвратить потерю костной массы и защитить себя от переломов, а также такая терапия улучшает обменные процессы в организме и улучшает состояние сосудистой и мочеполовой систем. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что миллионы людей в мире страдают остеопорозом — заболеванием, связанным с потерей кальция в костях. Эту болезнь неслучайно называют невидимой, ведь многие годы она развивается скрыто. Но какой эффективный овощ поможет укрепить кости?


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/kak-ne-dopustit-osteoporoza-3-glavnyx-pravila-profilaktiki/
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