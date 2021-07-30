logo
Русский Українська

BTC/USD

39811.09

ETH/USD

2386.07

LTC/USD

141.34

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Как можно улучшить женское здоровье после менопаузы
commentss НОВОСТИ Все новости

Как можно улучшить женское здоровье после менопаузы

Исследователи из Бразилии выяснили, что улучшить состояние здоровья женщин в постменопаузе можно с помощью танцев

сегодня, 22:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В возрасте 50-55 лет у женщин наступает менопауза, в результате которой происходит гормональная перестройка организма. В это время очень важно держать свое здоровье под контролем. Ученые нашли простой способ, который в этом поможет.

Как можно улучшить женское здоровье после менопаузы

Как улучшить женское здоровье / Фото: depositphotos

Исследователи из Бразилии в ходе эксперимента, в котором приняли участие 36 женщин в постменопаузе, выяснили, что танцы — хороший метод, чтобы поддержать метаболизм и свою фигуру в норме. Женщины трижды в неделю по 90 минут занимались танцами и это привело к положительному результату.

Ученые определили, что у всех участниц эксперимента в организме снизился уровень триглицеридов – жиров, повышение которых увеличивает риск развития сердечных проблем. Кроме этого, танцевальная терапия положительно повлияла на координацию, аэробную способность организма и на самооценку женщин.

Эксперты также отмечают, что танцы требуют небольших затрат энергии, но улучшают равновесие, осанку и общую работоспособность. А эти факторы способствуют поддержанию качественного образа жизни.

Напомним, что после 50-летнего возраста у женщин наступает менопауза и отменить этот процесс полностью, увы, невозможно. Но исследователи выяснили, какой рацион помогает немного "отодвинуть" ее появление. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Великобритании создали медицинскую процедуру, которая позволит отсрочить наступление менопаузы примерно на 20 лет. Новейшую процедуру разработал эксперт по фертильности, профессор Саймон Фишел. Ее суть такова: из здоровых яичников женщины берется ткань для дальнейшей заморозки и хранения.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/9000/Dance_practice_modifies_functional_fitness,_lipid.96933.aspx
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ