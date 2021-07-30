Как можно улучшить женское здоровье после менопаузы

В возрасте 50-55 лет у женщин наступает менопауза, в результате которой происходит гормональная перестройка организма. В это время очень важно держать свое здоровье под контролем. Ученые нашли простой способ, который в этом поможет.

Как улучшить женское здоровье / Фото: depositphotos

Исследователи из Бразилии в ходе эксперимента, в котором приняли участие 36 женщин в постменопаузе, выяснили, что танцы — хороший метод, чтобы поддержать метаболизм и свою фигуру в норме. Женщины трижды в неделю по 90 минут занимались танцами и это привело к положительному результату.

Ученые определили, что у всех участниц эксперимента в организме снизился уровень триглицеридов – жиров, повышение которых увеличивает риск развития сердечных проблем. Кроме этого, танцевальная терапия положительно повлияла на координацию, аэробную способность организма и на самооценку женщин.

Эксперты также отмечают, что танцы требуют небольших затрат энергии, но улучшают равновесие, осанку и общую работоспособность. А эти факторы способствуют поддержанию качественного образа жизни.

Напомним, что после 50-летнего возраста у женщин наступает менопауза и отменить этот процесс полностью, увы, невозможно. Но исследователи выяснили, какой рацион помогает немного "отодвинуть" ее появление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Великобритании создали медицинскую процедуру, которая позволит отсрочить наступление менопаузы примерно на 20 лет. Новейшую процедуру разработал эксперт по фертильности, профессор Саймон Фишел. Ее суть такова: из здоровых яичников женщины берется ткань для дальнейшей заморозки и хранения.

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