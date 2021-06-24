Пять продуктов, которые помогут «отодвинуть» менопаузу

После 50-летнего возраста у женщин наступает менопауза и отменить этот процесс полностью, увы, невозможно. Но исследователи выяснили, какой рацион помогает немного "отодвинуть" ее появление.

какие продукты замедляют менопаузу / фото: Shutterstock

Молочные продукты

Эксперты рекомендуют обогатить свое меню молочными продуктами, в составе которых много кальция и полезного молочного жира, важного для усвоения витамина Д. Каждый день желательно выпивать стакан молока или съедать порцию творога.

Семена чиа

Новый полезный суперфуд, который содержит много клетчатки, положительно влияющей на пищеварительную систему, да и не только. В 100 граммах этих семян содержится более 600 мг кальция — две трети суточной нормы.

Сардины

Эта рыба поможет укрепить кости и суставы, в стандартной порции сардин содержится около 370 мг кальция. А еще, как выяснили исследователи, 2 порции рыбы в неделю могут снизить риск развития заболевания Альцгеймера.

Миндаль

Можно использовать миндальные орехи в качестве перекуса, ведь они богаты на белок, углеводы, клетчатку и кальций. В стакане миндаля содержится 320 мг этого микроэлемента.

Свежая зелень

Обогатите рацион свежей зеленью, в частности шпинатом, капустой, базиликом, петрушкой, потому что в их составе много витаминов, антиоксидантов, клетчатки и кальция. В миске зеленых овощей содержится от 200 до 400 мг этого микроэлемента.

Напомним, что правильно подобранные витамины помогут женщине легче перенести неприятные симптомы, которые сопровождают наступление климакса. Как, кроме лекарств, можно помочь своему организму?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как отсрочить менопаузу на 20 лет.

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