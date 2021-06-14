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Как легко заснуть: названы четыре главные рекомендации

Врач Алка Патель рассказала о важности сна для организма и отметила, какие рекомендации помогут быстро и легко заснуть

14 июня 2021, 23:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Сон – важная составляющая здоровой жизни, ведь во время ночного отдыха наш организм восстанавливается, ткани и клетки регенерируются и вырабатываются гормоны. Но многие люди не уделяют должного внимания качественному сну. Врач Алка Патель рассказала, почему важно отдыхать не менее восьми часов в сутки и какие рекомендации помогут быстрее заснуть.

Как легко заснуть: названы четыре главные рекомендации

как легко заснуть (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что нет ни одного органа или процесса в организме, который бы не улучшался во время сна или не нарушался из-за его отсутствия. Сон помогает восстанавливать энергию, силы, улучшает когнитивные способности человека и его эмоциональное состояние. Плюс ко всему, качественный сон укрепляет иммунную систему, предотвращая развитие серьезных заболеваний. 

По словам врача, есть четыре основные рекомендации, которые позволяют быстро и легко заснуть. И первая состоит в том, чтобы после 13.00 не употреблять кофе. Вторая рекомендация гласит, что перед сном нужно отказаться от алкогольных напитков, потому что они нарушают качество ночного отдыха и делают его прерывчатым. Третий совет — откажитесь от мобильного, ноутбука и других гаджетов перед сном, потому что искусственный свет, исходящий от них, не дает вырабатываться мелатонину (гормону сна). И четвертый совет — больше читайте и медитируйте, потому что эти занятия расслабляют и настраивают на сон.  

Напомним, ученые из Национального института здоровья США рассказали, что спать нужно в прохладной комнате, потому что таким образом улучшаются обменные процессы в организме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что блогеры провели эксперимент и показали, как меняется внешность человека, если он не будет спать 36 часов.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1449023/how-to-sleep-doctor-top-recommendation
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