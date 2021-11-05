Как легкая форма коронавируса может перейти в тяжелую: врач назвали симптомы

Лечить ковод, особенно мутированный штамм "Дельта" нужно начинать сразу на начальной стадии, ведь вирус очень быстро поражает организм человека. Поэтому тяжелая пневмония ослабляет вас в считанные часы. Об этом пишут "Николаевские новости", обнародуя комментарий руководителя Николаевского областного медицинского учреждения Светланы Федоровой.

Дельта очень опасна (фото из открытых источников)

Как отметила врач, особо опасный мутированный штамм "Дельта, который все время мутирует. Если в прошлом году проходила неделя и больше до состояния тяжелой пневмонии, то сейчас это расстояние, которое преодолевает вирус, измеряется считанными часами.

Также она добавила, что во время вспышки этого года кашель и высокая температура не такие, как привыкли понимать граждане, поэтому они не идут к врачам, чтобы начать лечение.

Когда через несколько суток человек задыхается, снижается сатурация, тогда больной бьет тревогу, но так можно и сразу дойти до реанимационного состояния.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса . В нашей стране будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусной болезни – Pfizer и Merck. По обнародованной информации, новое лекарство от напитка "Ритонавир" производства Pfizer, которое производитель выпускает в таблетках, будут испытывать на тех добровольцах, кто имел контакты с инфицированными. Другие таблетки MK4482-013 производства Merck будут тестироваться в городском студенческом медицинском учреждении Харьковского городского совета. Они будут рекомендованы для граждан, проживающих с больными коронавирусом.

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