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Как легкая форма коронавируса может перейти в тяжелую: врач назвали симптомы

Как отметила врач, особо опасный мутированный штамм "Дельта"

5 ноября 2021, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Лечить ковод, особенно мутированный штамм "Дельта" нужно начинать сразу на начальной стадии, ведь вирус очень быстро поражает организм человека. Поэтому тяжелая пневмония ослабляет вас в считанные часы. Об этом пишут "Николаевские новости", обнародуя комментарий руководителя Николаевского областного медицинского учреждения Светланы Федоровой.

Как легкая форма коронавируса может перейти в тяжелую: врач назвали симптомы

Дельта очень опасна (фото из открытых источников)

Как отметила врач, особо опасный мутированный штамм "Дельта, который все время мутирует. Если в прошлом году проходила неделя и больше до состояния тяжелой пневмонии, то сейчас это расстояние, которое преодолевает вирус, измеряется считанными часами.

Также она добавила, что во время вспышки этого года кашель и высокая температура не такие, как привыкли понимать граждане, поэтому они не идут к врачам, чтобы начать лечение.

Когда через несколько суток человек задыхается, снижается сатурация, тогда больной бьет тревогу, но так можно и сразу дойти до реанимационного состояния.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса . В нашей стране будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусной болезни – Pfizer и Merck. По обнародованной информации, новое лекарство от напитка "Ритонавир" производства Pfizer, которое производитель выпускает в таблетках, будут испытывать на тех добровольцах, кто имел контакты с инфицированными. Другие таблетки MK4482-013 производства Merck будут тестироваться в городском студенческом медицинском учреждении Харьковского городского совета. Они будут рекомендованы для граждан, проживающих с больными коронавирусом.


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Источник: http://www.niknews.mk.ua/2021/11/05/fedorova-rasskazala-kak-bystro-legkaja-forma-koronavirusa-perehodit-v-tjazheluju/
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