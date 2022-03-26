Как измерять давление без тонометра в домашних условиях

Из-за постоянного стресса многие украинцы жалуются на головные боли и тошноту, а причиной такого состояния может быть повышенное давление. Но как его измерять дома, если нет под рукой тонометра? Об этом на своей странице в Instagram рассказала врач Галина Похмурская.

Как измерять давление без тонометра (фото из открытых источников)

Как оказалось, сделать это можно из подручных средств, может этот способ не весьма комфортный и быстрый, но зато даст результат. Чтобы измерить давление, нужно взять линейку или сантиметровую ленту (можно заменить ее обычной лентой, сделанной из листа в клеточку), нить (или длинный волос), а также кольцо. Зафиксируйте сантиметровую ленту или линейку на запястье в месте сгиба руки на отметке 1 см. Можно приклеить ее с помощью скотча или пластыря.

Далее привяжите волос или нитку к кольцу, чтобы его можно было держать на определенном расстоянии. Зафиксируйте руку с лентой, чтобы она не двигалась.

Второй рукой возьмите нитку с кольцом, и начните проводить им вдоль руки на расстоянии нескольких сантиметров. Когда кольцо начнет колебаться, зафиксируйте на какой цифре он начал качаться. Если первая точка пришлась на отметку в 7см, ваше давление будет равно 70. Продолжайте двигать кольцо, пока оно не начнет двигаться во второй точке. Если это случилось на цифре 14, то ваше верхнее давление — 140.

Более понятно, как сделать импровизированный тонометр можно посмотреть на видео.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что артериальное давление может резко подскочить, особенно на фоне постоянного стресса и паники. Но не спешите принимать лекарства, врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как можно быстронормализовать свое состояние.

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