Как избавиться от тревожности: назван ключевой фактор

Чувство беспокойства и тревоги может возникнуть по разным причинам, и если его игнорировать, то это может привести к серьезным эмоциональным проблемам. Нутрициолог Вероника Хуснутдинова на своей странице в Instagram рассказала, как быстро избавиться от тревожности, страха и раздражительности.

Как справиться с тревожностью (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что при любых эмоциональных трудностях нужно правильно организовывать свой сон, чтобы у организма была возможность восстановить энергию и свои силы. То есть, сон должен быть в приоритете, поскольку от него зависит как физическое, так и психическое здоровье человека.

Проведенные исследования доказали, что ночной отдых, который длится менее 7 часов, повышает риск обострения хронических заболеваний, а также ожирения, гипертонии, психологических расстройств и т.д. Плюс ко всему, дефицит сна негативно сказывается на иммунной системе человека.

Для того чтобы наладить свой сон, эксперт рекомендует ложиться спать не позднее 23 часов, отказаться от гаджетов перед сном и употребления пищи (за 2-3 до ночного отдыха). Можно на ночь выпить успокоительный чай или принять ванную, чтобы расслабиться и быстрее погрузиться в сон.

Напомним, что современную жизнь сложно представить без стрессов, ведь их провоцирует множество факторов. Но важно не усугубить ситуацию. Эксперты назвали продукты, которые стоит ограничить в рационе, потому что они усиливают тревожность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что повысить тревожность могут обычные действия человека. По мнению специалистов, наши повседневные привычки могут повысить уровень беспокойства еще больше. Ошибочно считать, что курение снимает стресс и успокаивает. А, например, заедая стресс, мы еще больше усиливаем плохое состояние нашей нервной системы.

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