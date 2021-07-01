Какие продукты усиливают состояние тревожности

Современную жизнь сложно представить без стрессов, ведь их провоцирует множество факторов. Но важно не усугубить ситуацию. Эксперты назвали продукты, которые стоит ограничить в рационе, потому что они усиливают тревожность.

Что усиливает тревожность / Фото: pixabay.com

Сахар

Казалось бы, что сахар как раз и нужен в стрессовых ситуациях, потому что он стимулирует в организме выработку серотонина (гормона радости). Но эксперты не советуют увлекаться сладостями, особенно десертами, потому что рафинированный сахар в их составе вызывает резкий скачок глюкозы в крови. А за таким скачком всегда идет резкий спад, вызывая подавленность и тревожное состояние. Лучше отдать предпочтение фруктам, они и настроение поднимут, и принесут пользу здоровью.

Соль

Повышенный уровень соли в организме усиливает жажду, провоцируя отечность, а также скачки артериального давления, а это в свою очередь, вызывает стрессовую реакцию. Поэтому, откажитесь от чипсов, фаст-фуда и полуфабрикатов, когда вы расстроены или нервничаете. Замените эти продукты орехами, например.

Кофеин

Ученые говорят, что кофеин обладает массой преимуществ, но важно следить за его дозировкой в организме. Когда вы испытываете стресс, то кофе — не лучший вариант, поскольку он стимулирует работу сердца, повышает давление и негативно сказывается на нервной системе. В этом случае он не успокоит, а наоборот, лишь усилит вашу тревожность.

Напомним, врач-нутрициолог Анна Елькина предложила пошаговый план, который поможет избавиться от привычки заедать стресс и усталость.

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