Как быстро избавиться от вздутия живота: ценные советы

С проблемой вздутия живота, пожалуй, сталкивался каждый. Она может возникнуть внезапно и нарушить работу пищеварительной системы. Но есть несколько способов, которые помогут эффективно от нее избавиться.

Вздутие живота / Фото: Peter Dazeley / The Image Bank / Getty Images

Специалисты говорят, что улучшить самочувствие можно с помощью правильной позы. При вздутии нужно лечь и сделать массаж живота, в частности толстой кишки. Положите руки чуть выше правой бедренной кости и круговыми движениями потрите с легким давлением вверх по направлению к правой стороне грудной клетки. Проведите прямо через верхнюю часть живота к левой грудной клетке и медленно двигайтесь вниз к левой бедренной кости.

Также справиться с проблемой помогут капсулы перечной мяты, которые продаются для людей с синдромом раздраженного кишечника, но использовать их может любой, у кого возникает метеоризм или другие расстройства пищеварения. Это растение помогает расслабить мышцы кишечника.

Еще одним способом, который способствует улучшению самочувствия, является йога. Некоторые асаны позволяют расположить мышцы живота таким образом, чтобы газы выходили из кишечника, в частности это поза "счастливого ребенка".

Напомним, что вздутие живота — один из самых частых симптомов расстройства пищеварения, с которым сталкивался практически каждый. Но не спешите бежать за лекарственными средствами, ведь избавиться от проблемы можно благодаря вкусным и полезным напиткам. Что следует пить при метеоризме?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что метеоризм — один из самых частых симптомов расстройства пищеварения, с которым сталкивался практически каждый. Но облегчить состояние можно с помощью народных средств.

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