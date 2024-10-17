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Как алкоголь влияет на организм в разном возрасте: кому вредит максимально

В каком возрасте алкоголь наиболее вреден

сегодня, 05:41
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Алкоголь употребляют почти во всем мире. Однако его влияние на организм может оказаться очень вредным, особенно в определенные периоды жизни. Портал “Комментарии” сообщает, в каком возрасте алкоголь наиболее вреден и почему.

Как алкоголь влияет на организм в разном возрасте: кому вредит максимально

Иллюстративное фото

Молодой возраст (15-39 лет)

Согласно данным Института показателей и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation), для молодых людей от 15 до 39 лет нет никакой пользы от употребления алкоголя, только риски для здоровья. В этом возрасте алкоголь может привести к повышенному риску травм, что приводит к увеличению смертности и инвалидности. Молодые люди чаще испытывают несчастные случаи, связанные с алкоголем, такие как дорожно-транспортные происшествия, падения и другие травмы.

Кроме того, употребление алкоголя в подростковом и молодом возрасте может иметь долгосрочные последствия для развивающегося мозга. Рекомендуется избегать употребления алкоголя до достижения 21 года, поскольку это может негативно отразиться на развитии мозга. Употребление алкоголя в подростковом возрасте связано с повышенным риском депрессии, тревожности, нарушений сна и суицидального поведения.

Средний возраст (40-65 лет)

Для людей среднего возраста употребление алкоголя может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Некоторые исследования показывают, что умеренное употребление алкоголя может иметь определенные преимущества для сердечно-сосудистой системы. Однако, эти преимущества не преобладают риски, связанные с употреблением алкоголя, особенно если употребление становится регулярным или чрезмерным.

Пожилой возраст (65 лет и старше)

В пожилом возрасте алкоголь может быть особенно вредным из-за повышенной чувствительности организма к его воздействию. Согласно данным Национального института старения (National Institute on Aging), пожилые люди могут испытывать более сильное влияние алкоголя даже при небольших дозах, что повышает риск падений, переломов и автомобильных аварий. Кроме того, алкоголь может взаимодействовать с лекарством, которое часто принимают пожилые люди, что может привести к серьезным побочным эффектам.

Важно осознавать эти риски и принимать меры по уменьшению негативного влияния алкоголя на здоровье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько алкоголь "держится" в организме и когда можно садиться за руль.




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