Из-за каких пищевых привычек можно постареть на 10 лет раньше

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Светлана Шкурупий
От
образа жизни человека напрямую зависит ее продолжительность, в частности,
важную роль играет питание и физическая активность. Диетологи Кара Ландау, Триста
Бест и Кайли Иванир назвали несколько пищевых привычек, от которых стоит
отказаться, потому что из-за них можно постареть на 10 лет раньше.
Какие пищевые привычки провоцируют старение (фото из открытых источников)
Продукты
технологической обработки
В
рационе необходимо минимизировать продукты, в составе которых рафинированные
углеводы, сахар и вредные жиры. Эксперты говорят, что сочетание белков, жиров и
быстрых углеводов может серьезно навредить работе кишечника, вызвать
воспалительный процесс и спровоцировать преждевременное старение кожи и
развитие деменции.
Дефицит клетчатки
Диетологи
утверждают, что клетчатка очень важна для пищеварения, если ее крайне мало в
организме, то со временем могут появиться проблемы с сердцем, сосудами, а
организм начнет стареть с высокой скоростью.
Избыток сахара в
рационе
Минимизируйте
в рационе количество сладостей, потому что сахар вредит не только фигуре, но и
здоровью в целом, провоцируя проблемы с зубами, кожей, ногтями,
сердечно-сосудистой системой и прочим.
Отсутствие
пребиотиков
Эти
полезные бактерии нужны не только при приеме антибиотиков, их количество в
кишечнике нужно поддерживать постоянно. Эксперты советуют регулярно употреблять
продукты, в составе которых есть пребиотики, потому что от них зависит работа
иммунной системы. Эти вещества можно найти в самых обычных продуктах: чечевице,
шпинате, овсе, чернике, яблоках, чесноке.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, отсутствие каких продуктов в рационе
может спровоцировать старение организма.
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