Из-за каких пищевых привычек можно постареть на 10 лет раньше

От образа жизни человека напрямую зависит ее продолжительность, в частности, важную роль играет питание и физическая активность. Диетологи Кара Ландау, Триста Бест и Кайли Иванир назвали несколько пищевых привычек, от которых стоит отказаться, потому что из-за них можно постареть на 10 лет раньше.

Какие пищевые привычки провоцируют старение (фото из открытых источников)

Продукты технологической обработки

В рационе необходимо минимизировать продукты, в составе которых рафинированные углеводы, сахар и вредные жиры. Эксперты говорят, что сочетание белков, жиров и быстрых углеводов может серьезно навредить работе кишечника, вызвать воспалительный процесс и спровоцировать преждевременное старение кожи и развитие деменции.

Дефицит клетчатки

Диетологи утверждают, что клетчатка очень важна для пищеварения, если ее крайне мало в организме, то со временем могут появиться проблемы с сердцем, сосудами, а организм начнет стареть с высокой скоростью.

Избыток сахара в рационе

Минимизируйте в рационе количество сладостей, потому что сахар вредит не только фигуре, но и здоровью в целом, провоцируя проблемы с зубами, кожей, ногтями, сердечно-сосудистой системой и прочим.

Отсутствие пребиотиков

Эти полезные бактерии нужны не только при приеме антибиотиков, их количество в кишечнике нужно поддерживать постоянно. Эксперты советуют регулярно употреблять продукты, в составе которых есть пребиотики, потому что от них зависит работа иммунной системы. Эти вещества можно найти в самых обычных продуктах: чечевице, шпинате, овсе, чернике, яблоках, чесноке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, отсутствие каких продуктов в рационе может спровоцировать старение организма.

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