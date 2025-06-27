Исследователи указали, что предупреждает о преждевременной смерти

Ночные кошмары, конечно, вредят организму — внезапное пробуждение, холодный пот, ускоренное сердцебиение влияет на общее состояние человека. Однако это еще является сильным предсказателем преждевременной смерти, сильнее чем курения, ожирение, неправильное питания и низкая физическая активность.

Ночные кошмары. Иллюстративное фото

Согласно новому исследованию, частые ночные кошмары связаны с преждевременным старением и увеличивают риск преждевременной смерти, пишет издание Independent. Отмечается, что те, у кого случаются еженедельные ночные кошмары, имеют более чем втрое большую вероятность умереть до 70 лет по сравнению с теми, кто редко или никогда не чувствует их.

Исследование проводила команда под руководством доктора Абидема Отаика из Британского научно-исследовательского института деменции и Имперского колледжа Лондона. В ходе исследования проанализировали данные 2429 детей от 8 до 10 лет и 183 012 взрослых в возрасте от 26 до 86 лет в течение 19 лет.

Результаты исследования показывают, что ночные кошмары нарушают как качество, так и продолжительность сна. Это в свою очередь ухудшает способность организма к ночному восстановлению и восстановлению клеток.

"Совокупное влияние хронического стресса и нарушения сна, вероятно, способствует ускоренному старению наших клеток и организма", — пишет издание.

Проблема в том, что ночные кошмары влекут за собой длительное повышение уровня кортизола, гормона стресса, тесно связанного с более быстрым старением клеток. Для тех, кто часто видит ночные кошмары, этот кумулятивный стресс может оказать существенное влияние на процесс старения. Ускорить старение могут даже ночные кошмары, которые встречаются раз в месяц.

Однако исследователи уверяют, что ночные кошмары можно предупредить и лечить. Простые меры, такие как поддержание надлежащей гигиены сна, управление стрессом, обращение за лечением тревоги или депрессии и отказ от просмотра фильмов ужасов могут быть эффективными для уменьшения количества ночных кошмаров.

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