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Исследователи назвали распространенные факторы, которые "убивают" биологический возраст человека

Распространенные факторы, ускоряющие старение организма

сегодня, 13:56
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Биологический возраст отражает, как хорошо функционирует организм человека в зависимости от образа жизни, стресса и клеточного здоровья. Специалисты отмечают, что его можно изменить посредством пересмотра образа жизни, пишет издание Independent.

Исследователи назвали распространенные факторы, которые "убивают" биологический возраст человека

Пенсионер. Иллюстративное фото

"Доктор Маттиас Бернов и доктор Мохаммед Энаят, отмечают, что такие факторы, как хронический стресс, плохой сон, нехватка физических упражнений и ультраобработанные продукты, ускоряют биологическое старение, усиливая воспаление", — пишет издание.

Эксперты отмечают, что изменить биологический возраст в общем-то не сложно — достаточно изменить образ жизни, чтобы "часы замедлились". Для этого советуют:

  • улучшить сон,

  • регулярно заниматься спортом,

  • соблюдать сбалансированное питание.

По убеждению экспертов, это может замедлить биологическое старение.

"Такие добавки, как белок, коллаген, рыбий жир, магний, креатин и полифенолы могут способствовать здоровому старению при условии продуманного использования вместе со здоровыми привычками, но не должны заменять их", — пишет издание.

При этом эксперты отмечают, что выступают за последовательность поддержки сбалансированного и здорового образа жизни, а не за крайние меры.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что завтрак врачи называют важнейшим приемом пищи — он заряжает человека энергией на несколько часов. При этом следует подходить к выбору составляющих, ведь часто в продуктах для завтрака высокое содержание холестерина и сахара. А это значительно снижает полезность завтрака. Кардиолог назвал лучший вариант завтрака, улучшающий работу сердца.




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Источник: https://www.independent.co.uk/bulletin/lifestyle/biological-age-biohacking-supplements-test-b2768766.html
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