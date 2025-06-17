Исследователи назвали распространенные факторы, которые "убивают" биологический возраст человека

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Кречмаровская Наталия
Биологический возраст отражает, как хорошо функционирует организм человека в зависимости от образа жизни, стресса и клеточного здоровья. Специалисты отмечают, что его можно изменить посредством пересмотра образа жизни, пишет издание Independent.
Пенсионер. Иллюстративное фото
Эксперты отмечают, что изменить биологический возраст в общем-то не сложно — достаточно изменить образ жизни, чтобы "часы замедлились". Для этого советуют:
улучшить сон,
регулярно заниматься спортом,
соблюдать сбалансированное питание.
По убеждению экспертов, это может замедлить биологическое старение.
При этом эксперты отмечают, что выступают за последовательность поддержки сбалансированного и здорового образа жизни, а не за крайние меры.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что завтрак врачи называют важнейшим приемом пищи — он заряжает человека энергией на несколько часов. При этом следует подходить к выбору составляющих, ведь часто в продуктах для завтрака высокое содержание холестерина и сахара. А это значительно снижает полезность завтрака. Кардиолог назвал лучший вариант завтрака, улучшающий работу сердца.
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