Хуже алкоголя: названы неожиданные последствия недосыпа

Недосып крайне негативно отражается на состоянии нашего организма, но почему-то многие люди жертвуют своим сном, чтобы больше поработать или посмотреть любимый сериал.

Какие серьезные последствия вызывает недосып (фото из открытых источников)

Ученые из Австралии считают, что нельзя так легкомысленно относиться к своему сну, ведь его недостаток грозит серьезными последствиями, начиная от легкого невроза, лишних килограмм и заканчивая серьезными проблемами со здоровьем. Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса сравнили недосып с тяжелым абстинентным синдромом, похожим на похмелье.

Эксперты говорят, что при регулярном недосыпе человек теряет способность быстро реагировать на происходящее вокруг, потому что у него происходит упадок сил и продуктивности. Чем меньше человек спит, тем больше ему хочется есть — организм пытается восполнить запас энергии и сил с помощью пищи, поэтому не удивительно, что к вашей талии прибавится несколько килограмм.

Кроме того, из-за недостатка сна нарушается обмен веществ, а это плохо сказывается на вашем внешнем виде, потому что появляется отечность лица, а кожа теряет свой цвет и упругость.

Согласно научной статистике, люди, которые хронически недосыпают, живут на 10 лет меньше и чаще сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что недостаточное количество сна может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Специалисты из Америки выяснили, что в некоторых случаях это даже может привести к летальному исходу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что хроническое недосыпание влияет на характер людей, делая их менее харизматичными и более склонными ко лжи.

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