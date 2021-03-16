Хроническая усталость: современные причины и способы ее побороть

Несмотря на то, что карантин вроде как позволил человечеству иметь больше свободного времени, мы не прекращаем уставать. Иногда это может перерасти в хроническое заболевание. The Health Site объяснили, почему мы чувствуем постоянную усталость и как с этим бороться.

С хронической усталостью необходимо бороться. Фото из открытых источников

• Меньше проводим времени вне дома. Через карантин люди стали чаще оставаться дома. Массовые мероприятия проводятся реже, а просто выходить на улицу до наступления окончательного тепла не очень тянет. Нахождение в замкнутом пространстве влияет на цикл сна, ведь организм не получает витамина D от солнечных лучей в достаточном количестве.

• Отрезанные от природы. Опять же — коронавирусный карантин не позволяет людям, как раньше, выбираться на природу, устраивать посиделки с друзьями и тому подобное. Отсутствие постоянной связи с окружающей средой негативно влияет на наше здоровье.

• Отсутствие социализации. Коронавирус заставил пересмотреть свое дружелюбие многих, поэтому сейчас мы не сильно предпочитаем общаться с большим количеством людей.

• Концентрация плохих новостей. Так как сейчас большинство событий происходит в режиме онлайн, мы все чаще проверяем ленту новостей. Негатив же там обычно преобладает над позитивом, что влияет на психику.

• Отсутствие физической активности. Мы начали больше сидеть и лежать. Это приводит к уменьшению количества кислорода в организме. В свою очередь, его нехватка влияет на снижение мотивации и энергичности, и, как следствие, появления усталости.

Как бороться?

1. Ограничьте время пребывания в соцсетях и на чтение новостей. Хватит и полчаса ежедневно, чтобы оставаться в курсе самых важных событий.

2. Соблюдайте распорядок дня. Даже если вам не надо ходить на работу в офис, не забывайте поддерживать определенный режим.

3. Займитесь новым хобби или продолжите развиваться в уже существующим. Это обеспечит стимулирование мозга.

4. Больше двигайтесь. Если вы работаете дома, вставайте и время от времени вставайте с дивана. Кроме того, не работайте в своей постели. Прогуливайтесь на улице, если это возможно, или проводите 20 минут за легкими спортивными упражнениями.

5. Правильно питайтесь. Убедитесь, что в вашем рационе достаточно питательной пищи, чтобы организму было откуда черпать энергию. И не забывайте пить достаточно воды.

Если же подобные простые советы не помогают, лучше обратиться за консультацией к специалисту.

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