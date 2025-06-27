logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Холодный душ в жару не так безопасен, как все считают: в чем угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

Холодный душ в жару не так безопасен, как все считают: в чем угроза

Почему холодный душ на самом деле не стоит принимать в жару

27 июня 2025, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Холодный душ называют одним из действенных способов охладиться во время жары. Однако здесь кроется большая угроза. Специалисты отмечают, что холодная вода в жару обманывает организм, что чревато опасными состояниями.

Холодный душ в жару не так безопасен, как все считают: в чем угроза

Душ. Иллюстративное фото

Холодная вода помогает почувствовать облегчение, однако на самом деле тело не охлаждается, пишет издание Independent со ссылкой на информацию профессора анатомии Ланкастерского университета в Великобритании Адама Тейлора.

Холодная вода "обходит" механизмы, которые организмы применяет для охлаждения. Например, когда человек становится слишком жарко, мозг дает команду кровеносным сосудам расшириться и позволить большему количеству крови притекать ближе к поверхности, что, в свою очередь, охлаждает тело. Но под влиянием холода эти кровеносные сосуды вблизи кожи сокращаются и кровоток уменьшается. То есть фактически тело не будет охлаждаться – тепло будет удерживаться внутри и вокруг внутренних органов.

Такой душ может спровоцировать реакцию холодового шока, влияющего на дыхание, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Такое состояние может быть особенно опасно для людей с ишемической болезнью сердца и другими сопутствующими заболеваниями сердца.

Издание отмечает, что реакция на холодовой шок может повысить риск инсульта и сердечной недостаточности, что может привести к смерти.

При этом есть полезное влияние холодного душа – можно укрепить иммунитет к простуде, улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и ускорить метаболизм.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чем опасна горячая ванна или душ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/cold-shower-heat-wave-health-risks-b2775445.html
Теги:

Новости

Все новости