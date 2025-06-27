Холодный душ в жару не так безопасен, как все считают: в чем угроза

Холодный душ называют одним из действенных способов охладиться во время жары. Однако здесь кроется большая угроза. Специалисты отмечают, что холодная вода в жару обманывает организм, что чревато опасными состояниями.

Душ. Иллюстративное фото

Холодная вода помогает почувствовать облегчение, однако на самом деле тело не охлаждается, пишет издание Independent со ссылкой на информацию профессора анатомии Ланкастерского университета в Великобритании Адама Тейлора.

Холодная вода "обходит" механизмы, которые организмы применяет для охлаждения. Например, когда человек становится слишком жарко, мозг дает команду кровеносным сосудам расшириться и позволить большему количеству крови притекать ближе к поверхности, что, в свою очередь, охлаждает тело. Но под влиянием холода эти кровеносные сосуды вблизи кожи сокращаются и кровоток уменьшается. То есть фактически тело не будет охлаждаться – тепло будет удерживаться внутри и вокруг внутренних органов.

Такой душ может спровоцировать реакцию холодового шока, влияющего на дыхание, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Такое состояние может быть особенно опасно для людей с ишемической болезнью сердца и другими сопутствующими заболеваниями сердца.

Издание отмечает, что реакция на холодовой шок может повысить риск инсульта и сердечной недостаточности, что может привести к смерти.

При этом есть полезное влияние холодного душа – можно укрепить иммунитет к простуде, улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и ускорить метаболизм.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чем опасна горячая ванна или душ.



