Грипп в Украине: в каких регионах ситуация самая плохая

В нашей стране за последние семь дней зарегистрировано уже фактически полмиллиона больных, которые гриппуют и болеют ОРВИ и коронавирусом. Об этом сегодня проинформировали специалисты Центра общественного здоровья Минздрава нашей страны.

В Украине продолжается сезон гриппа (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, с 24 по 30 января этого года в нашей стране гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией заболело более 413 тысяч украинцев. Из этого количества – почти 41 процент больных – это маленькие украинцы и подростки, которым еще не исполнилось 17 лет.

Как утверждают специалисты Центра, интенсивный показатель заболеваемости равняется 1094,3 на 100 тысяч граждан. Это почти на 7 процентов больше, чем было в это время в прошлом году. Эта статистика говорит об очень высоком уровне интенсивности эпидемических процессов.

При этом очень высокий уровень эпидемической активности простудных заболеваний зафиксирован в 12 регионах, еще в двух — он высокий. В столице и еще в 10 украинских регионах эпидемическая активность зарегистрирована на среднем уровне.

Важно, что уровень заболеваемости у представителей взрослого населения составляет 615,6 на 100 тысяч человек, в детской среде – 1 295,3.

В течение рабочей недели сделали прививку от гриппа пять с половиной тысяч украинцев. Всего с началом сезона эпидемии гриппа более 150 тысяч человек.

С начала эпидемии гриппом в нашей стране, это с 4 октября прошлого года по 30 января этого года переболело более 10 процентов украинцев. Летальных случаев, которые могла спровоцировать эта болезнь, зарегистрировано не было.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у стран может атаковать новый штамм гриппа.

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