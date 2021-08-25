Новые результаты исследований гипертонии от ВОЗ шокируют

Распространение гипертонии, фото из открытых источников

ВОЗ провела исследование тенденции распространения гипертонии в мире за период с 1990 по 2020 годы. Результаты исследования опубликованы научным журналом The Lancet.

"Число людей в возрасте от 30 до 79 лет с гипертонией удвоилось с 1990 по 2019 год: с 331 млн женщин и 317 млн мужчин в 1990 году до 626 млн женщин. и 652 млн мужчин в 2019 году ", — говорится в отчете ВОЗ.

При этом, по данным исследователей всего 10% пациентов, страдающих гипертонией, постоянно контролируют показатели артериального давления, в то время как именно гипертония приводит к инсультам и множеству других проблем со здоровьем, а также становится причиной порядка 8,5 млн смертей по всему миру ежегодно.

Примечательно, что гипертония не обходит стороной ни жителей стран с низким и средним, ни с высоким уровнем доходов. Тем не менее, две трети людей, страдающих гипертонией, все же проживают в странах с низким или средним уровнем жизни.

Отметим, что сокращение заболеваемости гипертонией на 25% до 2025 года входит в перечень глобальных целей ВОЗ по борьбе с распространением в мире неинфекционных заболеваний.

В целях профилактики гипертонии медики рекомендуют:

- употреблять не более 5 г соли в день;

- балансировать свой рацион, с помощью овощей и фруктов;

- минимизировать курение и употребление алкоголя;

- как можно меньше употреблять жирную пищу.

Ранее "Комментарии" сообщали, что проблемы со зрением могут указывать на развитие гипертонии. Также при повышенном артериальном давлении зачастую страдают почки и сердце.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!