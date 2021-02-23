Гепатит С у детей - факты, которые должен знать каждый родитель

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Седлецкая Татьяна
Хотя гепатит С очень редко встречается у детей, вы
обязательно должны посетить своего лечащего врача, если у вашего ребенка возникают
подобные симптомы.
Здоровая печень. Фото: guideh.clinic
Причины
возникновения гепатита С
Гепатит С вызывается вирусом, который через кровь
достигает печени, где и вызывает воспаление. Гепатит С передается через контакт
с зараженной кровью, например, при использовании одной иглы во время
употребления наркотиков, при набивании татуировки или пирсинга грязной иглой,
разделяя одну зубную щетку, бритву и другие вещи с зараженным человеком,
занимаясь сексом без использования презервативов.
Поскольку гепатит С передается через контакт крови с
кровью, беременная женщина также может передать вирус своему ребенку во время
беременности и почти всегда во время родов.
Гепатит С редко встречается у детей. Заболевание
распространено среди взрослых, которые употребляют инъекционные наркотики и пользуются
зараженными иглами.
Иногда у детей, инфицированных гепатитом С, развивается
хронический гепатит С, то есть ребенок становится носителем этого заболевания,
но обычно не проявляет никаких симптомов вируса. Хронический гепатит С может
привести к рубцеванию печени и печеночной недостаточности (циррозу) во взрослом
возрасте, а также к раку печени.
Симптомы
гепатита С
У большинства детей, инфицированных гепатитом С, симптомы
не проявляются. У старших детей и подростков могут возникнуть такие мягкие
симптомы, как усталость, потеря аппетита, тошнота и боль в верхней правой
области их живота (в области печени).
Когда
следует обратиться к врачу
- появилась желтуха – желтая кожа или белки глаз;
- имеет очень темную коричневую мочу;
- имеет боль в животе, которая продолжается дольше, чем
несколько дней;
- вступает в контакт с использованной иглой.
Лечение
гепатита С
Специальные антивирусные препараты на сегодняшний день
являются доступными для лечения хронического гепатита С, помогая вылечить
инфекцию у некоторых людей. Специалисты в области здравоохранения могут
рассмотреть вопрос о назначении их детям старшего возраста и подросткам, особенно
если у ребенка уже повреждена печень в результате заболевания.
На сегодняшний день не существует вакцины против гепатита
С.
Ранее "Комментарии" писали про гепатит А у детей.
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