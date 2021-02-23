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Гепатит С у детей - факты, которые должен знать каждый родитель

Гепатит С является вирусной инфекцией печени, симптомы вируса включают усталость, потерю аппетита, тошноту и боль в животе

сегодня, 16:06
Автор:

Седлецкая Татьяна

Хотя гепатит С очень редко встречается у детей, вы обязательно должны посетить своего лечащего врача, если у вашего ребенка возникают подобные симптомы.

Гепатит С у детей - факты, которые должен знать каждый родитель

Здоровая печень. Фото: guideh.clinic

Причины возникновения гепатита С

Гепатит С вызывается вирусом, который через кровь достигает печени, где и вызывает воспаление. Гепатит С передается через контакт с зараженной кровью, например, при использовании одной иглы во время употребления наркотиков, при набивании татуировки или пирсинга грязной иглой, разделяя одну зубную щетку, бритву и другие вещи с зараженным человеком, занимаясь сексом без использования презервативов.

Поскольку гепатит С передается через контакт крови с кровью, беременная женщина также может передать вирус своему ребенку во время беременности и почти всегда во время родов.

Гепатит С редко встречается у детей. Заболевание распространено среди взрослых, которые употребляют инъекционные наркотики и пользуются зараженными иглами.

Иногда у детей, инфицированных гепатитом С, развивается хронический гепатит С, то есть ребенок становится носителем этого заболевания, но обычно не проявляет никаких симптомов вируса. Хронический гепатит С может привести к рубцеванию печени и печеночной недостаточности (циррозу) во взрослом возрасте, а также к раку печени.

Симптомы гепатита С

У большинства детей, инфицированных гепатитом С, симптомы не проявляются. У старших детей и подростков могут возникнуть такие мягкие симптомы, как усталость, потеря аппетита, тошнота и боль в верхней правой области их живота (в области печени).

Когда следует обратиться к врачу

- появилась желтуха – желтая кожа или белки глаз;

- имеет очень темную коричневую мочу;

- имеет боль в животе, которая продолжается дольше, чем несколько дней;

- вступает в контакт с использованной иглой.

Лечение гепатита С

Специальные антивирусные препараты на сегодняшний день являются доступными для лечения хронического гепатита С, помогая вылечить инфекцию у некоторых людей. Специалисты в области здравоохранения могут рассмотреть вопрос о назначении их детям старшего возраста и подросткам, особенно если у ребенка уже повреждена печень в результате заболевания.

На сегодняшний день не существует вакцины против гепатита С.

Ранее "Комментарии" писали про гепатит А у детей.


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Источник: https://www.parents.com/
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