Гепатит А у детей - факты, которые должен знать каждый родитель

Гепатит А (также называемый Болезнью Боткина) вызывается вирусом (англ. HAV), который поражает печень. Вирус гепатита А живет в моче, он распространяется, когда дети или взрослые вступают в контакт с объектами, продуктами питания или водой, которые были заражены вирусом. Инкубационный период составляет от двух до шести недель.

Здоровая печень. Фото: guideh.clinic

Гепатит А широко распространен в бедных странах с недостаточным уровнем гигиены, особенно там, где нет хороших канализационных систем.

Симптомы гепатита А

У большинства детей с гепатитом А, особенно у малышей, многие симптомы заболевания не проявляются. Признаки гепатита А появляться внезапно — они включают такие общие симптомы, как усталость, лихорадка, тошнота, потеря аппетита, рвота и диарея. Позже на коже ребенка может развиться сильный зуд, животик может быть немного опухшим и вызывать болевые ощущения над верхней правой стороной, где находится печень. Через несколько дней у ребенка развивается желтуха (кожа и белки глаз могут иметь желтоватый оттенок), моча приобретает темный коричневый цвет.

Инфекция гепатита А обычно не длится долго, в отличие от инфекций гепатита В и гепатита С. Гепатит A не имеет хронической стадии развития и не вызывает постоянных повреждений печени. После инфицирования иммунная система образует антитела против вируса гепатита A, которые обеспечивают дальнейший иммунитет.

Лечение гепатита А

Вылечить гепатит А невозможно, поэтому лечение нацелено на улучшение симптомов ребенка. Если малыш страдает от диареи или рвоты, обязательно убедитесь, что он пьет много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Предотвращение гепатита А

В любой части мира, но особенно в местах без надлежащих канализационных систем, ключом к предотвращению гепатита А является хорошая гигиена, такая как мытье рук после посещения туалета, смены подгузников и перед приготовлением пищи.

Иммунизация против гепатита А рекомендуется всем взрослым и детям, которые собираются посетить места с высоким риском контакта с гепатитом А. Вакцина против гепатита А защитит вашего ребенка примерно на 20 лет.

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