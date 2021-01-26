Гепатит А у детей - факты, которые должен знать каждый родитель

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Седлецкая Татьяна
Гепатит А (также называемый Болезнью Боткина) вызывается вирусом
(англ. HAV), который поражает печень. Вирус гепатита А живет в моче,
он распространяется, когда дети или взрослые вступают в контакт с объектами,
продуктами питания или водой, которые были заражены вирусом. Инкубационный
период составляет от двух до шести недель.
Здоровая печень. Фото: guideh.clinic
Гепатит А широко распространен в бедных странах с
недостаточным уровнем гигиены, особенно там, где нет хороших канализационных
систем.
Симптомы
гепатита А
У большинства детей с гепатитом А, особенно у малышей,
многие симптомы заболевания не проявляются. Признаки гепатита А появляться
внезапно — они включают такие общие симптомы, как усталость, лихорадка,
тошнота, потеря аппетита, рвота и диарея. Позже на коже ребенка может развиться
сильный зуд, животик может быть немного опухшим и вызывать болевые ощущения над
верхней правой стороной, где находится печень. Через несколько дней у ребенка
развивается желтуха (кожа и белки глаз могут иметь желтоватый оттенок), моча
приобретает темный коричневый цвет.
Инфекция гепатита А обычно не длится долго, в отличие от
инфекций гепатита В и гепатита С. Гепатит A не имеет хронической стадии
развития и не вызывает постоянных повреждений печени. После инфицирования
иммунная система образует антитела против вируса гепатита A, которые
обеспечивают дальнейший иммунитет.
Лечение
гепатита А
Вылечить гепатит А невозможно, поэтому лечение нацелено
на улучшение симптомов ребенка. Если малыш страдает от диареи или рвоты,
обязательно убедитесь, что он пьет много жидкости, чтобы избежать
обезвоживания.
Предотвращение
гепатита А
В любой части мира, но особенно в местах без надлежащих канализационных
систем, ключом к предотвращению гепатита А является хорошая гигиена, такая как
мытье рук после посещения туалета, смены подгузников и перед приготовлением
пищи.
Иммунизация против гепатита А рекомендуется всем взрослым
и детям, которые собираются посетить места с высоким риском контакта с
гепатитом А. Вакцина против гепатита А защитит вашего ребенка примерно на 20
лет.
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