6 запретов самолечения

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Седлецкая Татьяна
Фото: penenza
Перестаньте
читать в Интернете медицинские советы
Когда вы нервничаете из-за возникших симптомов у ребенка,
что вы делаете в первую очередь? Вы обращаетесь к "доктору" Google. И хотя некоторые доверенные сайты могут иметь
полезную информацию, по-прежнему невозможно диагностировать ребенка через
Интернет. Вместо этого обратитесь к врачу.
Прекратите
просить у врача выписать антибиотики
Бывают случаи, когда абсолютно необходимо давать
антибиотики – это наличие бактериальной инфекции, но у большинства пациентов
заболевания являются вирусными, а антибиотики вирусы попросту не лечат. Простуда
и кашель не нуждаются в антибиотиках – детям просто нужно время, чтобы организм
справился с заболеванием.
Прекратите
отказываться от прививок и требовать альтернативные схемы вакцинации
Очень многие родители сегодня напуганы вакцинами, но существуют
очень убедительные доказательства того, что иммунизация предотвращает множество
смертельных и изнурительных детских болезней.
Ограничьте
время перед экраном
Давайте посмотрим правде в глаза: экраны являются частью
нашей жизни. Но даже в этом случае все врачи настоятельно рекомендуют, чтобы дети
часто играли на открытом воздухе, занимались физическими упражнениями, участвовали
в социальном развитии.
Прекратите
обвинять холод в том, что ребенок простудился
Это еще один миф, который никогда не умрет. Ваш малыш не
простудится, если не наденет куртку на 10-секундную прогулку, чтобы дойти до
машины. Вирусные болезни, такие как простуда, происходят из-за распространения
микробов — дети касаются различных поверхностей, а затем касаются глаз, носа и
рта.
Не
позволяйте малышу поздно ложиться спать
Вы можете ошибочно полагать, что позднее укладывание
гарантирует крепкий и продолжительный сон, но такие действия могут иметь
неприятные последствия. Когда малыш не ложится спать вовремя, он переутомляется
и ему требуется больше времени, чтобы заснуть.
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