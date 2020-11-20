6 запретов самолечения

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Перестаньте читать в Интернете медицинские советы

Когда вы нервничаете из-за возникших симптомов у ребенка, что вы делаете в первую очередь? Вы обращаетесь к "доктору" Google. И хотя некоторые доверенные сайты могут иметь полезную информацию, по-прежнему невозможно диагностировать ребенка через Интернет. Вместо этого обратитесь к врачу.

Прекратите просить у врача выписать антибиотики

Бывают случаи, когда абсолютно необходимо давать антибиотики – это наличие бактериальной инфекции, но у большинства пациентов заболевания являются вирусными, а антибиотики вирусы попросту не лечат. Простуда и кашель не нуждаются в антибиотиках – детям просто нужно время, чтобы организм справился с заболеванием.

Прекратите отказываться от прививок и требовать альтернативные схемы вакцинации

Очень многие родители сегодня напуганы вакцинами, но существуют очень убедительные доказательства того, что иммунизация предотвращает множество смертельных и изнурительных детских болезней.

Ограничьте время перед экраном

Давайте посмотрим правде в глаза: экраны являются частью нашей жизни. Но даже в этом случае все врачи настоятельно рекомендуют, чтобы дети часто играли на открытом воздухе, занимались физическими упражнениями, участвовали в социальном развитии.

Прекратите обвинять холод в том, что ребенок простудился

Это еще один миф, который никогда не умрет. Ваш малыш не простудится, если не наденет куртку на 10-секундную прогулку, чтобы дойти до машины. Вирусные болезни, такие как простуда, происходят из-за распространения микробов — дети касаются различных поверхностей, а затем касаются глаз, носа и рта.

Не позволяйте малышу поздно ложиться спать

Вы можете ошибочно полагать, что позднее укладывание гарантирует крепкий и продолжительный сон, но такие действия могут иметь неприятные последствия. Когда малыш не ложится спать вовремя, он переутомляется и ему требуется больше времени, чтобы заснуть.

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