Где можно заразиться коронавирусом и куда не стоит ходить: ответ врача

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Елизавета Черных
Главный врач медицинского диагностического центра Львова Тарас Жиравецкий рассказал, какие места представляют наибольшую угрозу для заражения коронавирусным заболеванием. По словам специалиста наиболее опасными могут стать места массового скопления людей.
ФОТО: Из открытых источников
Доктора также отметил, что концертные, спортивные масштабные мероприятия и большие свадьбы давно нужно было запретить.
По словам доктора, риск заболевания можно снизить, если собираться на мероприятия только в кругу самых близких людей.
Тарас Жиравецкий также отмечает, что наибольшую опасность представляет общественный транспорт. Однако по его мнению, это "вынужденная вещь", которую просто так изменить не получится.
Напомним, что на заседании Кабинета министров 9 декабря, правительство приняло решение усилить карантин в Украине. Жесткие ограничения будут действовать с 8 до 24 января включительно. По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины.
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