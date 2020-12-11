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Где можно заразиться коронавирусом и куда не стоит ходить: ответ врача

Наибольшую опасность представляет общественный транспорт

сегодня, 11:01
Автор:

Елизавета Черных

Главный врач медицинского диагностического центра Львова Тарас Жиравецкий рассказал, какие места представляют наибольшую угрозу для заражения коронавирусным заболеванием. По словам специалиста наиболее опасными могут стать места массового скопления людей. 

Где можно заразиться коронавирусом и куда не стоит ходить: ответ врача

ФОТО: Из открытых источников

Доктора также отметил, что концертные, спортивные масштабные мероприятия и большие свадьбы давно нужно было запретить. 

"А вот, что государство могло бы обеспечить раньше — это остановка концертов, футбол, больших свадеб (хотя бы ограничить количество гостей)", — говорит медицинский работник. 

По словам доктора, риск заболевания можно снизить, если собираться на мероприятия только в кругу самых близких людей. 

"Мы же не против, чтобы были свадьбы, но чтобы празднований ни делали более чем на 10 человек. Собирается только лишь близкие родственники — нет вопросов. А у нас происходит празднование на 100 человек, затем 50 из них заболели, 20 — попали в больницу", — продолжил специалист.

Тарас Жиравецкий также отмечает, что наибольшую опасность представляет общественный транспорт. Однако по его мнению, это "вынужденная вещь", которую просто так изменить не получится. 

Напомним, что  на заседании Кабинета министров 9 декабря, правительство приняло решение усилить карантин в Украине. Жесткие ограничения будут действовать с 8 до 24 января включительно. По словам премьер-министра, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины.  

Ранее "Комментарии" сообщали о самых продолжительных симптомах коронавируса. 


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Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/gde-mozhno-zarazitsya-koronavirusom-i-kuda-ne-stoit-hodit-otvet-vracha-1681336.html?_ga=2.222064145.846394458.1607268905-755893552.1571156765
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