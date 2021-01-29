Фрукт, который замедляет процесс старения

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Любовь Блажко
Замедлить процесс старения поможет гранатовый сок, ведь он не только вкусный, но еще и полезный. В том числе, он может снизить риск развития заболеваний сердца и онкологических болезней. Такое заявление сделали эксперты из научной лаборатории Amazentis and the Laboratory of Integrative Systems Physiology, пишет Express.
Гранатовый сок. Фото: rg.ru
Ученые провели научный эксперимент, в ходе которого они использовали плодовых мушек. Результаты показали, что у этих насекомых не только улучшилась физическая активность, но и длительность жизни самцов выросла на 18 процентов, а самок – на 8 процентов. Положительный эффект от употребления гранатового сока был очевиден.
Кроме того, в составе граната есть уролитин А, который способствует улучшению функционирования митохондрии в клетках. Это предотвращает мышечную слабость, снижает риск развития заболеваний сердца и онкологии, увеличивает продолжительность жизни.
Защита от онкологии с помощью этого продукта подтверждается на примере рака простаты. Его главным индикатором является простатоспецифический антиген (ПСА). Мужчины, у которых уровень ПСА удваивается за короткий период времени, подвергаются повышенному риску смерти от рака простаты.
237 мл гранатового сока ежедневно способствует замедлению удвоения ПСА с 15 до 54 месяцев, таким образом снижая риск развития онкологических заболеваний.
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