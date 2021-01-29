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Фрукт, который замедляет процесс старения

В этом продукте содержится уролитин А, который улучшает функционирование митохондрии в клетках

сегодня, 16:32
Автор:

Любовь Блажко

Замедлить процесс старения поможет гранатовый сок, ведь он не только вкусный, но еще и полезный. В том числе, он может снизить риск развития заболеваний сердца и онкологических болезней. Такое заявление сделали эксперты из научной лаборатории Amazentis and the Laboratory of Integrative Systems Physiology, пишет Express. 

Фрукт, который замедляет процесс старения

Гранатовый сок. Фото: rg.ru

Ученые провели научный эксперимент, в ходе которого они использовали плодовых мушек. Результаты показали, что у этих насекомых не только улучшилась физическая активность, но и длительность жизни самцов выросла на 18 процентов, а самок – на 8 процентов. Положительный эффект от употребления гранатового сока был очевиден. 

Кроме того, в составе граната есть уролитин А, который способствует улучшению функционирования митохондрии в клетках. Это предотвращает мышечную слабость, снижает риск развития заболеваний сердца и онкологии, увеличивает продолжительность жизни. 

Защита от онкологии с помощью этого продукта подтверждается на примере рака простаты. Его главным индикатором является простатоспецифический антиген (ПСА). Мужчины, у которых уровень ПСА удваивается за короткий период времени, подвергаются повышенному риску смерти от рака простаты.

237 мл гранатового сока ежедневно способствует замедлению удвоения ПСА с 15 до 54 месяцев, таким образом снижая риск развития онкологических заболеваний. 

Как сообщало издание "Комментарии", фрукт, который снижает уровень сахара в крови. Плоды манго снижают уровень сахара в крови, что способствует улучшению здоровья людей с диабетом второго типа. Такое заявление сделали американские специалисты, после проведения научного исследования. Результаты их работы опубликованы в журнале Express. 


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1386564/how-to-live-longer-pomegranate-juice-boost-longevity
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