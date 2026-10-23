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Этот ночной симптом большинство игнорирует: чем он угрожает сердцу

Апноэ сна вызывает остановку дыхания ночью и связано с риском сердечной недостаточности

23 октября 2026, 23:06
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Кречмаровская Наталия

Громкий храп, утренняя головная боль и дневная сонливость могут свидетельствовать об опасном нарушении дыхания. Если его не лечить, есть риски для здоровья сердца.

Этот ночной симптом большинство игнорирует: чем он угрожает сердцу

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Миллионы людей могут жить с недиагностированным апноэ сна. Доктор Сандип Банерджи, консультант по респираторным заболеваниям и специалист по сну предупредил, что это заболевание вызывает повторные остановки дыхания во время сна и связанное с повышенным риском сердечной недостаточности.

По оценке врача, только в Великобритании апноэ сна могут страдать от 8 до 10 миллионов человек, причем около 80% случаев остаются недиагностированными, пишет Express.

Болезнь возникает, когда во время сна мышцы горла и мягкие ткани расслабляются, сужая или перекрывая дыхательные пути. Поэтому дыхание прерывается, а уровень кислорода в организме неоднократно снижается в течение ночи.

Какие симптомы должны насторожить

Одним из возможных признаков апноэ является громкий храп. Также о нарушениях могут свидетельствовать сухость во рту или горле после пробуждения, утренняя головная боль и сильная усталость в течение дня.

Нелеченное апноэ сна связано с повышенным риском высокого АД, фибрилляции предсердий и ишемической болезни сердца. Эти проблемы могут в конечном итоге привести к сердечной недостаточности.

Если человек подозревает у себя апноэ, доктор Банерджи советует обратиться к семейному врачу. Аудио- или видеозапись может помочь продемонстрировать симптомы, а для установления диагноза специалисты могут назначить ночное обследование, в частности дома.

Лечение зависит от тяжести заболевания. В некоторых случаях помогают снижение веса при необходимости, отказ от курения и избегание алкоголя. При более тяжелом течении рекомендуется аппарат CPAP, который подает воздух через маску и помогает поддерживать дыхательные пути открытыми.

В то же время апноэ не означает, что сердечная недостаточность обязательно разовьется. Своевременное выявление заболевания помогает получить необходимое лечение.

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2257488/horror-symptom-millions-ignore-night
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