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Цей нічний симптом більшість ігнорує: чим він загрожує серцю

Апное сну спричиняє зупинки дихання вночі та пов’язане з ризиком серцевої недостатності

23 жовтня 2026, 23:06
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Кречмаровская Наталия

Гучне хропіння, ранковий головний біль і денна сонливість можуть свідчити про небезпечне порушення дихання. Якщо його не лікувати, то є ризики для здоров'я серця.

Цей нічний симптом більшість ігнорує: чим він загрожує серцю

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Мільйони людей можуть жити з недіагностованим апное сну. Доктор Сандіп Банерджі, консультант із респіраторних захворювань і фахівець зі сну попередив, що це захворюванням, яке спричиняє повторні зупинки дихання під час сну та пов’язане з підвищеним ризиком серцевої недостатності.

За оцінкою лікаря, лише у Великій Британії на апное сну можуть страждати від 8 до 10 мільйонів людей, причому близько 80% випадків залишаються недіагностованими, пише Express.

Захворювання виникає, коли під час сну м’язи горла та м’які тканини розслабляються, звужуючи або перекриваючи дихальні шляхи. Через це дихання переривається, а рівень кисню в організмі неодноразово знижується протягом ночі.

Які симптоми мають насторожити

Однією з можливих ознак апное є гучне хропіння. Також про порушення можуть свідчити сухість у роті або горлі після пробудження, ранковий головний біль і сильна втома протягом дня.

Неліковане апное сну пов’язане з підвищеним ризиком високого артеріального тиску, фібриляції передсердь та ішемічної хвороби серця. Ці проблеми можуть зрештою призвести до серцевої недостатності.

Якщо людина підозрює в себе апное, доктор Банерджі радить звернутися до сімейного лікаря. Аудіо- або відеозапис сну може допомогти продемонструвати симптоми, а для встановлення діагнозу фахівці можуть призначити нічне обстеження, зокрема вдома.

Лікування залежить від тяжкості захворювання. У деяких випадках допомагають зниження ваги за потреби, відмова від куріння та уникнення алкоголю. За тяжчого перебігу можуть рекомендувати апарат CPAP, який подає повітря через маску та допомагає підтримувати дихальні шляхи відкритими.

Водночас апное не означає, що серцева недостатність обов’язково розвинеться. Своєчасне виявлення захворювання допомагає отримати необхідне лікування.

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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2257488/horror-symptom-millions-ignore-night
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