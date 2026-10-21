Артеріальний тиск можна знизити без зайвих зусиль: учені виявили несподіваний спосіб

Проста 30-хвилинна процедура може знижувати артеріальний тиск ефективніше, ніж помірні фізичні навантаження. Йдеться про занурення в теплу воду.

Артеріальний тиск. Ілюстративне фото

У дослідженні, як пише видання Express, взяли участь 25 фізично неактивних дорослих віком від 45 до 70 років із надмірною вагою або ожирінням. Учені порівняли вплив гарячої ванни та їзди на велотренажері на артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і температуру тіла.

Під час одного сеансу учасники протягом 30 хвилин перебували у воді температурою 40 °C. Під час іншого — стільки ж часу крутили педалі велотренажера. Між процедурами робили перерву щонайменше на 72 години.

Результати показали, що після теплої ванни артеріальний тиск знижувався сильніше, ніж після помірної їзди на велосипеді. Водночас дослідники не стверджують, що ванна може повністю замінити фізичні вправи.

Автори зазначили: “Ці дані підтверджують необхідність подальшого дослідження занурення в гарячу воду як практичного втручання, особливо для людей з обмеженими можливостями для виконання звичайних фізичних вправ”.

Чому тепла ванна може впливати на тиск

Під час занурення у воду температура тіла підвищується, а кровоносні судини розширюються. Це полегшує кровотік, зменшує опір судин і знижує тиск на їхні стінки.

Водночас надмірно гаряча вода може спричинити небезпечне падіння артеріального тиску та запаморочення. Особливо обережними мають бути люди віком від 70 років із низьким артеріальним тиском.

“Високі температури у ванні чи сауні розширюють кровоносні судини, що знижує артеріальний тиск”, — раніше пояснював професор медицини Гарвардської медичної школи Адольф Хаттер.

За його словами, прийнятною є температура води від 37,7 °C до 40,5 °C. Занурюватися у воду потрібно поступово, щоб організм встиг адаптуватися.

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