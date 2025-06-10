logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Эти методы эффективно устраняют боль в шее: что нужно делать немедленно
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти методы эффективно устраняют боль в шее: что нужно делать немедленно

Почему возникает боль в шее и как ее лечить

сегодня, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Боль в шее может появиться по разным причинам и существенно ограничить подвижность. Причины такого состояния — от неудобной позы до перепадов температуры. Боль в шее часто сопровождается мышечным спазмом, воспалением и дискомфортом.

Эти методы эффективно устраняют боль в шее: что нужно делать немедленно

Иллюстративное фото

Врачи отмечают, что боль в шее может появиться от переохлаждения, что вызывает воспаление мышц шеи или миозит. Главные причины возникновения заболевания:

  • сквозняки и кондиционеры — длительное пребывание под холодным воздухом может вызвать спазм мышц,

  • резкие перепады температуры — если в помещении прохладно, а на улице жара или наоборот,

  • неправильное положение во время сна — если шея была в неудобном положении, это может усугубить проблему.

Как избавиться от боли в шее

Вылечить воспаление и избавиться от боли в шее помогут следующие методы:

Тепловые компрессы - тепло поможет расслабить мышцы и уменьшить боль. Для терапии можно использовать теплое полотенце, грелку, горячую ванну или душ.

Массаж - легкий массаж шеи поможет расслабить мышцы и улучшить кровообращение. Для наилучшего эффекта можно использовать эфирные масла.

Лечебные мази с согревающим эффектом могут эффективно снять воспаление и уменьшить боль.

Упражнения для шеи - легкие растяжки помогут расслабить мышцы и улучшить подвижность.

Медикаментозное исцеление. Если боль сильная, можно принять обезболивающие препараты, но важно проконсультироваться с врачом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что головная боль в затылке — это не только неприятное состояние, но и симптом, сигнализирующий о проблемах со здоровьем. Причины такого состояния могут быть разными — от мышечного напряжения до серьезных неврологических состояний.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости