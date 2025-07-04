Эти изменения "убивают" колени: как сахар влияет на суставы

Сахар – не только источник энергии, но и потенциальная угроза для здоровья. Большинство людей ассоциируют развитие диабета или ожирения с чрезмерным употреблением сахара. Однако исследования показывают, что сахар может вызвать воспаление и боль в суставах.

Колени. Иллюстративное фото

Отмечается, что сахар стимулирует выработку цитокинов. Это белки, вызывающие воспалительные процессы в организме. Уровень цитокинов и так повышен у людей с хроническими заболеваниями суставов, такими как артрит. Чрезмерное потребление сахара может значительно усугубить ситуацию — усугубляет боль, отеки и скованность в суставах.

Когда сахар соединяется с белками в организме, образуются продукты гликации (AGEs). Эти соединения обладают способностью накапливаться в тканях, что приводит к разрушению хрящей. Особенно такое состояние опасно для людей с остеоартритом. AGEs также вызывают окислительный стресс и ухудшают упругость суставов.

Известно, что избыток сахара может привести к развитию инсулинорезистентности. Такое состояние в свою очередь может привести к увеличению веса. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы, особенно колени и бедра. Это повышает риск развития остеоартрита даже в молодом возрасте.

Сахар обладает способностью изменять баланс кишечной микрофлоры, что может влиять на иммунный ответ организма. Исследования показывают, что у людей с микробиом артритом отличается от здоровых людей. А избыток сахара только усугубляет эти изменения и способствует воспалению.

Специалисты особое внимание обращают на негативное влияние сладких напитков. Отмечается, что у женщин, ежедневно употреблявших хотя бы одну порцию сладкой газировки, на 63% повышался риск развития ревматоидного артрита. Это свидетельствует о прямой связи между потреблением сахара и болезнями суставов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как сахар влияет на почки.



