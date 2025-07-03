Эти изменения могут быть смертельными: как сахар влияет на почки

Почки выступают фильтром организма – они очищают кровь, выводят токсины и регулируют уровень электролитов и артериальное давление. Повышение уровня сахара в крови заставляет почки работать более интенсивно, чтобы вывести избыток глюкозы. Если повышенный уровень сахара в крови сохраняется долго, это приводит к повреждению мелких кровеносных сосудов в почках, что снижает их способность к фильтрации. Как сахар влияет на почки, читайте дальше.

Почки. Иллюстративное фото

Какие болезни почек провоцирует сахар

Диабетическая нефропатия является одним из наиболее распространенных осложнений высокого уровня сахара. Это хроническое поражение почек. Заболевание приводит к длительному повышению глюкозы в крови. Когда уровень сахара превышает 180 мг/дл, почки начинают выводить его с мочой. Это создает дополнительную нагрузку, что со временем приводит к повреждению фильтрационной системы.

Из-за чрезмерного потребления сахара также образуются продукты гликации (AGEs). Это соединения, вызывающие воспаление и повреждающие ткани почек.

Также сахар способствует развитию ожирения, являющегося независимым фактором риска хронической болезни почек.

Чрезмерное употребление сахара может привести к повышению АД. Такая ситуация дополнительно нагружает почки.

Симптомы поражения почек

На ранних стадиях заболевание почек может не иметь симптомов. Но со временем появляются следующие состояния:

отеки конечностей;

изменение цвета или частоты мочеиспускания;

повышенное давление;

усталость и слабость.

Эти симптомы свидетельствуют о понижении фильтрационной способности почек. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу.

Как защитить почки

Чтобы минимизировать риски почечных заболеваний, врачи советуют ограничить потребление дополнительного сахара. Следует избегать сладких напитков, десертов и обработанных продуктов. Также следует контролировать уровень глюкозы в крови, особенно это важно для людей с диабетом.

Врачи рекомендуют пить достаточно воды для поддержания нормальной работы почек и выбирать продукты с низким гликемическим индексом: овощи, цельнозерновые, бобовые.

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