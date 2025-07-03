Эти изменения могут быть смертельными: как сахар влияет на почки

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Кречмаровская Наталия
Почки выступают фильтром организма – они очищают кровь, выводят токсины и регулируют уровень электролитов и артериальное давление. Повышение уровня сахара в крови заставляет почки работать более интенсивно, чтобы вывести избыток глюкозы. Если повышенный уровень сахара в крови сохраняется долго, это приводит к повреждению мелких кровеносных сосудов в почках, что снижает их способность к фильтрации. Как сахар влияет на почки, читайте дальше.
Почки. Иллюстративное фото
Диабетическая нефропатия является одним из наиболее распространенных осложнений высокого уровня сахара. Это хроническое поражение почек. Заболевание приводит к длительному повышению глюкозы в крови. Когда уровень сахара превышает 180 мг/дл, почки начинают выводить его с мочой. Это создает дополнительную нагрузку, что со временем приводит к повреждению фильтрационной системы.
Из-за чрезмерного потребления сахара также образуются продукты гликации (AGEs). Это соединения, вызывающие воспаление и повреждающие ткани почек.
Также сахар способствует развитию ожирения, являющегося независимым фактором риска хронической болезни почек.
Чрезмерное употребление сахара может привести к повышению АД. Такая ситуация дополнительно нагружает почки.
На ранних стадиях заболевание почек может не иметь симптомов. Но со временем появляются следующие состояния:
отеки конечностей;
изменение цвета или частоты мочеиспускания;
повышенное давление;
усталость и слабость.
Эти симптомы свидетельствуют о понижении фильтрационной способности почек. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу.
Чтобы минимизировать риски почечных заболеваний, врачи советуют ограничить потребление дополнительного сахара. Следует избегать сладких напитков, десертов и обработанных продуктов. Также следует контролировать уровень глюкозы в крови, особенно это важно для людей с диабетом.
Врачи рекомендуют пить достаточно воды для поддержания нормальной работы почек и выбирать продукты с низким гликемическим индексом: овощи, цельнозерновые, бобовые.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как сахар влияет на желудок.