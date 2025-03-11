Эти 5 низкокалорийных продуктов точно помогут избавиться от лишних килограммов.

Отказываться от любимых десертов, заменять картофель на овощах и избегать всего жирного – кажется, это идеальный способ похудеть? Однако есть отличные новости: вы можете наслаждаться вкусными, даже калорийными продуктами и все равно снижать вес. О чем идет речь?

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Сливочное масло

Каждый день вам точно не обойтись без одной ложки сливочного масла, особенно если вы на диете. Оно содержит полезные жиры, способствующие нормализации метаболизма и поддержанию здоровья кожи.

Бананы

Этот фрукт – важная часть вашего рациона, и от него нельзя отказываться, если вы хотите похудеть. Бананы богаты калием, который необходим для нормальной работы сердца. Кроме того, они идеально подходят для перекуса до или после тренировок, поскольку поддерживают уровень энергии и помогают регулировать инсулин.

Молоко

Не выбирайте обезжиренное молоко! Оно богато белком, который необходим для построения мышц. Кроме того, молочный жир является одним из полезных жиров, который превращает белый жир в бурый, что способствует выработке энергии и формированию мышечной массы. Так что больше молока — больше здоровья!

Картофель

Все знают, что отварной или запеченный картофель — почти безопасный продукт для фигуры, если, конечно, не злоупотреблять и не сочетать с мясом. Однако интересный факт: картофель, приготовленный в масле, впитывает всего 5% масла, тогда как кабачки или баклажаны могут поглощать до 30%. Так что в следующий раз, когда будете выбирать между картофелем и овощами, подумайте об этом!

Мороженое

Основной критерий при выборе мороженого – это жирность. Предпочтение следует отдавать тем сортам, где этот показатель выше. Чем больше содержание жира, тем меньше сахара в продукте. Выбирайте мороженое без растительных жиров и консервантов. Как это помогает похудеть? Мороженое действует как антидепрессант, снижает тревожность и помогает снять стресс. А стресс – это тот самый фактор, который замедляет метаболизм и заставляет накапливать жир. Если вы переживаете из-за стресса — мороженое станет отличным помощником!

"Комментарии" уже писали, что снижение веса может быть сложным процессом, и многие люди сталкиваются с так называемым "плато веса", когда вес перестает снижаться, несмотря на все усилия. Это может быть очень демотивирующим, но понимание причин этого явления и способов его преодоления может помочь вам снова начать худеть.