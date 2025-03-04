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Эти 5 напитков обязательно помогут в улучшении памяти

Употребление лимона или даже вдыхание его аромата помогает лучше концентрироваться и положительно сказывается на здоровье мозга.

4 марта 2025, 10:30
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Клименко Елена

Зарубежные эксперты представили список из 5 напитков, способствующих улучшению памяти. Одним из них есть кофе.

Эти 5 напитков обязательно помогут в улучшении памяти

Фото: из открытых источников

Многие нуждаются в напитках, которые помогают сохранять энергию и улучшают концентрацию, особенно это касается студентов и профессионалов, занимающихся умственной деятельностью, отмечают специалисты. Кофе в этом случае очень полезен, ведь он не только улучшает память, что подтверждено многочисленными исследованиями, но и имеет другие преимущества: способствует более быстрому выполнению задач, улучшает внимательность, познавательные функции и настроение. Кофеин помогает сосредоточиться на деталях, что в результате способствует лучшему запоминанию.

Также очень полезны ягодные морсы, поскольку ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают сосредоточиться, в частности, через пять часов после употребления. Они также улучшают кровообращение, что снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Чай с мятой содержит компоненты, уменьшающие усталость и стресс, что положительно влияет на память. Исследования показали, что употребление лимона или даже вдыхание его аромата помогает лучше концентрироваться и положительно сказывается на здоровье мозга, повышая его эффективность.

Такое же действие оказывает напиток с цитрусовым и медом. Свёкла, богатая питательными веществами, помогает крови и кислороду попадать в мозг, поэтому сок из него также является отличным средством для улучшения памяти.

Как уже писал портал "Комментарии", психолог Лаура Вера рекомендует участвовать в различных мыслительных задачах. Она сравнила умственные упражнения с влиянием на мышцы тела, подобным физической активности.



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Источник: https://ua-vestnik.com/zdorovya/fahivtsi-nazvali-5-napoyiv-dlya-polipshennya-pam-yati-2.html
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