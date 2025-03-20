Эта распространенная привычка "убивает" кожу

Кожа – это самый большой орган нашего тела, выполняющий множество функций, среди которых – защита от внешних факторов, регулирование температуры и выработка витамина D. Однако распространенная привычка чрезвычайно вредна для кожи – это чрезмерное пребывание на солнце без должной защиты.

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Как солнце влияет на кожу

Ультрафиолетовое (УФ) излучение: Солнце излучает УФ-лучи, которые могут повредить ДНК клеток кожи. Это повреждение может привести к:

Солнечным ожогам: покраснение, боль и шелушение кожи.

Преждевременному старению: появление морщин, пигментных пятен и утрата эластичности кожи.

Раку кожи: включая меланому, базальноклеточную карциному и плоскоклеточную карциному.

Свободные радикалы: УФ-излучение также способствует образованию свободных радикалов, которые могут повредить коллаген и эластин, что приводит к потере упругости кожи.

Что делать, чтобы защитить кожу от солнца

Используйте солнцезащитный крем: нужно наносить средство из SPF 30 или выше каждый день, даже в пасмурную погоду.

Носите защитную одежду: надевайте одежду с длинными рукавами, брюки и шляпу с широкими полями.

Избегайте пребывания на солнце в пиковые часы: старайтесь не находиться на солнце между 10:00 и 16:00, когда УФ-излучение наиболее интенсивно.

Ищите тень: проводите время в тени, особенно в жаркие дни.

Регулярно проверяйте кожу: обращайте внимание на любые изменения на коже, такие как новые родинки или изменения уже существующих.

Напомним, портал "Комментарии" писал о распространенной привычке, которая очень вредно влияет на почки. Врачи советуют отказаться от употребления избыточного количества нестероидных противовоспалительных препаратов.



