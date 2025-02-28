Эта распространенная привычка приводит к ухудшению памяти

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Кречмаровская Наталия
В современном мире с очень большим количеством информации сохранение остроты ума становится все более важным. Однако существует одна привычка, которая может незаметно взорвать когнитивные способности, в частности память. Это хронический недосып.
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Сон – это не просто время для отдыха, это критически важный период восстановления и консолидации памяти. Во время сна мозг обрабатывает информацию, полученную в течение дня, и превращает ее в длительные воспоминания. Хронический недосып нарушает этот процесс, что приводит к ухудшению памяти, внимания и концентрации.
Исследования, проведенные Гарвардской медицинской школой, показали, что даже одна ночь без сна может существенно ухудшить когнитивные функции. Регулярное недосыпь в течение длительного времени может привести к структурным изменениям в мозге, в частности в гиппокампе, области, ответственной за память.
Кроме ухудшения памяти, хронический недосып может вызвать:
Снижение когнитивных функций: замедление мышления, ухудшение внимания и концентрации.
Эмоциональные расстройства: раздражительность, тревожность, депрессия.
Физические проблемы: ослабление иммунной системы, повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение.
Чтобы сохранить остроту разума и улучшить память, важно соблюдать здоровый режим сна:
Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные.
Создайте комфортабельные условия для сна: темная, тихая и прохладная комната.
Избегайте употребления кофеина и алкоголя перед сном.
Занимайтесь физической активностью в течение дня, но не позднее чем за 3 часа до сна.
Расслабьтесь перед сном: примите тёплую ванну, почитайте книгу или послушайте спокойную музыку.
Ограничить использование электроники перед сном.
Недостаточное количество сна влияет не только на память, но и на другие когнитивные функции, такие как:
Внимание.
Концентрация.
Способность к обучению.
Решение проблем.
Принятие решений.
Отмечается, что хронический недосып может привести к когнитивному дефициту, похожему на наблюдаемый при старении или нейродегенеративных заболеваниях.
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