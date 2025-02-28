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Эта распространенная привычка приводит к ухудшению памяти

Привычка, которая приводит к проблемам с памятью

28 февраля 2025, 16:55
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Кречмаровская Наталия

В современном мире с очень большим количеством информации сохранение остроты ума становится все более важным. Однако существует одна привычка, которая может незаметно взорвать когнитивные способности, в частности память. Это хронический недосып.

Эта распространенная привычка приводит к ухудшению памяти

Иллюстративное фото

Сон – это не просто время для отдыха, это критически важный период восстановления и консолидации памяти. Во время сна мозг обрабатывает информацию, полученную в течение дня, и превращает ее в длительные воспоминания. Хронический недосып нарушает этот процесс, что приводит к ухудшению памяти, внимания и концентрации.

Исследования, проведенные Гарвардской медицинской школой, показали, что даже одна ночь без сна может существенно ухудшить когнитивные функции. Регулярное недосыпь в течение длительного времени может привести к структурным изменениям в мозге, в частности в гиппокампе, области, ответственной за память.

Кроме ухудшения памяти, хронический недосып может вызвать:

  • Снижение когнитивных функций: замедление мышления, ухудшение внимания и концентрации.

  • Эмоциональные расстройства: раздражительность, тревожность, депрессия.

  • Физические проблемы: ослабление иммунной системы, повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение.

Чтобы сохранить остроту разума и улучшить память, важно соблюдать здоровый режим сна:

  • Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные.

  • Создайте комфортабельные условия для сна: темная, тихая и прохладная комната.

  • Избегайте употребления кофеина и алкоголя перед сном.

  • Занимайтесь физической активностью в течение дня, но не позднее чем за 3 часа до сна.

  • Расслабьтесь перед сном: примите тёплую ванну, почитайте книгу или послушайте спокойную музыку.

  • Ограничить использование электроники перед сном.

Недостаточное количество сна влияет не только на память, но и на другие когнитивные функции, такие как:

  • Внимание.

  • Концентрация.

  • Способность к обучению.

  • Решение проблем.

  • Принятие решений.

Отмечается, что хронический недосып может привести к когнитивному дефициту, похожему на наблюдаемый при старении или нейродегенеративных заболеваниях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какая привычка может привести к ухудшению зрения.




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