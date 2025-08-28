Эта привычка приводит к непоправимому вреду во время сна: поразительное открытие

На первый взгляд кажется, что оставить любимые серьги в ушах на ночь — мелочь. Но на самом деле такая привычка может обернуться неприятными последствиями не только для ушных мочек, но и кожи лица. Пластический хирург Анил Шах из клиники Shah Facial Plastics в Нью-Йорке предупреждает: регулярный сон с серьгами способствует преждевременному старению и деформации тканей.

Фото: из открытых источников

Мочки ушей имеют тонкую и нежную структуру, из-за чего легко поддаются растяжению. Особенно это касается больших или тяжелых украшений. Если вы чувствуете, что серьги тянут ухо или вызывают дискомфорт – это тревожный сигнал. По словам врача, такие аксессуары провоцируют постепенное увеличение отверстия, разрывы и постоянные изменения в форме мочки.

Кроме деформации есть еще одна неприятная деталь — воздействие на кожу. Во время сна, особенно если вы спите на боку, серьга давит на прокол и окружающую кожу. В результате возникают микроскладки, которые со временем могут превратиться в заметные морщинки. Это похоже на эффект, вызывающий постоянный сон в одной и той же позе – кожа теряет упругость, появляются изломы.

Также существует риск образования рубцовой ткани. Постоянное трение, давление и раздражение во время сна могут вызвать иммунную реакцию организма. Это может привести к формированию келоидов – плотных узелков или рубцов. Кожа вокруг прокола становится более тонкой, уязвимой к повреждениям, а серьга легко может зацепиться за постель или волосы.

Отдельная тема – гигиена. Анил Шах отмечает, что серьги способны накапливать жир, пот, остатки косметики, микрочастицы кожи – все это создает благоприятную среду для бактерий. Если не очищать украшения регулярно, это может повлечь за собой воспаление, раздражение, покраснение и даже инфекции прокола.

Чтобы избежать таких проблем, врач советует ежедневно снимать серьги перед сном. Обязательно очищайте и сами украшения, и кожу вокруг прокола. Если вы все же не можете снять серьги, выбирайте модели с гладкой поверхностью, легкие, из гипоаллергенных материалов – таких как титановая, хирургическая сталь или золото не ниже 14 карат.

